Что происходит с курсом Биткоина 7 февраля? Давайте разбираться

Можно сколько угодно рассказывать о наступлении криптозимы, но пока ничего не предвещает похолодания на рынке цифровых денег. Резкий январский спад завершился, но большинство майнеров не только не переставало копать, но и даже увеличило свои мощности. Получилась любопытная картина: из-за падения стоимости Эфира ниже 3000 долларов майнить стало невыгодно, а из-за увеличения сложности сети показатели упали до критически низких. В пример можно привести дорогостоящую GeForce RTX 3060 Ti, которая в последние недели приносила около 2 долларов в сутки.

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Не лучше положение у тех, кто копает Биткоины. Там конкуренция нарастает, ведь многие фермеры, ранее отдававшие предпочтение Эфиру, переходят на цифровое золото. Эти ребята полагают, что уже вскоре Виталик Бутерин и компания окончательно заблокируют майнинг на видеокартах, поэтому хотят продать свои фермы максимально выгодно, пока это вообще возможно. Всё это звенья одной цепи, ведь криптовалюты неразрывно связаны, вот только решающей для рынка будет всё же судьба Биткоина. Изучая график на утро 7 февраля становится ясно, что цифровое золото начинает медленно возвращаться. Аналитики уверяют, что мы становимся свидетелями крайне интересного феномена. Так, если раньше речь шла о нащупывании ценового потолка, то сегодня Биткоин нащупывает пол.

Это требует объяснения. В 2021 году Биткоин торговался в диапазоне 30 – 60 тысяч долларов. На фоне падения цифрового золота в январе 2022 года казалось, что нас ждёт коррекция ниже 30 000, вот только аналитики Bloomberg предупреждают нас о выходе Биткоина на новый уровень. Какое-то время назад казалось, что первая криптовалюта будет дорожать резко, за несколько недель достигнув 100 000 долларов. Эксперты уверены, что ничего подобного не будет. Криптовалюты чувствуют сопротивление, поэтому вначале Биткоин закрепится в новом для себя диапазоне, который в 2022 году будет стартовать с 40 000 долларов, а к концу года достигнет 100 000 долларов.

А вообще далеко не все верят в подобный исход. К примеру, миллиардер Рэй Далио считает, что в обозримом будущем Биткоин и вовсе исчезнет. По его словам, нас ждёт запрет криптовалют в нескольких странах, в то время как в остальных будет введено жёсткое регулирование рынка. Это снизит возможность для спекуляции, а без мошенников и трейдеров Биткоин быстро перестанет быть привлекательным для миллионов людей по всему миру.

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Как случится на самом деле, нам предстоит узнать самостоятельно. Ну а пока криптовалюты дорожают, прогнозы по ценам в основном позитивные. Эксперты советуют покупать, ожидая ещё одну хорошую неделю для Биткоина. Возможно, фанаты и энтузиасты надеялись, на резкий рост до 100 000 долларов и выше, вот только реальность такова, что этого с высокой вероятностью не случиться.