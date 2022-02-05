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34 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 в рамках 1 волны
Из них 19 получат глобальную стабилку в 1 квартале текущего года
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По итогам 2021 года Xiaomi вошла в тройку компаний, получивших самую большую долю на рынке смартфонов. Стоит отметить, что в реальности не всё так радужно, ведь в каких-то регионах китайский гигант вышел на второе место, в то время как в США мобильные телефоны Xiaomi не пользуются бешеным спросом. Вполне возможно, что дело в спорной политике официальной поддержки, которая в последние годы не только не стала лучше, но и демонстрирует явное ухудшение. Поскольку многие жители США уже пробовали аппараты производства Apple, то им просто непонятно, как после одного года выхода прошивки смартфон может быть вычеркнут из списка актуальных. Скорее всего, для покорения американского рынка китайцами придётся пересмотреть своё отношение к пользователям, но владельцам телефонов Xiaomi последних двух лет всё же хочется знать, получат ли они долгожданную MIUI 13.

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Сегодня у нас сразу два списка. Первый представляет собой данные о глобальном развёртывании. Ниже можно увидеть перечень из 11 аппаратов, которые получат прошивку в 1 квартале 2022 года по воздуху. Речь идёт о европейском рынке, куда входит и РФ. Как видите, в первых рядах вариации Mi 11, а также несколько моделей Redmi Note 10. Неясно, почему в списке нет одиннадцатой версии. Вполне вероятно, что Redmi Note 11 будут доступны в рамках второй волны. 

  1. Mi 11X Pro
  2. Mi 11i
  3. Redmi Note 8 (2021)
  4. Mi 11 Lite NE
  5. Redmi 10
  6. Mi 11X
  7. Mi 11T
  8. Mi 11
  9. Redmi Note 10 Pro
  10. Redmi Note 10
  11. Redmi Note 10 JE
  12. Mi 11 Lite 5G NE
  13. Redmi 10 Prime
  14. Redmi Note 10 Pro Max
  15. Mi 11 Lite 5G
  16. Mi 11 Ultra
  17. Mi 11T Pro
  18. Mi Pad 5
  19. Mi 11 Lite

Следом список из 34 аппаратов, которые уже получили стабильную прошивку. Не путайте стабильную с финальной, которая рассылается по воздуху. В данном случае речь идёт о первом варианте, а многие их них могут похвастать наличием китайской MIUI 13. Обращать внимание на это не стоит, ведь мы говорим исключительно о кандидатах на обновление. Если ваш телефон в каком-то из регионов получил первую бета-версию, то в течение нескольких месяцев может рассчитывать и на российскую прошивку. 

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Как всегда, сроки для европейских пользователей размыты. Инсайдеры уверяют, что до конца 1 квартала должна начаться массовая рассылка только для первой глобальной волны (список выше). Все остальные будут получать MIUI 13 в течение 2 квартала. Поскольку мы не слышали утечек о MIUI 14 (предполагаемое название), то рассылка может длиться ещё долго, а значит такие старые телефоны как Redmi Note 9 могут быть обновлены не раньше осени. Напоминаем, все стабильные прошивки на базе MIUI 13 основаны на новой ОС Android 12. 

  1. Mi 11
  2. Mi Pad 5 Pro 5G
  3. Redmi K30i 5G
  4. Redmi K40 Pro
  5. Redmi Note 10
  6. Mi 11 Pro
  7. Mi 10 Youth Edition
  8. Redmi Note 11 Pro+
  9. Redmi Note 11 Pro
  10. Mi 11 Ultra
  11. Mi 10 Extreme Edition
  12. Mi 10 Pro
  13. Mi 10S
  14. Redmi Note 9
  15. Mi Pad 5 Pro
  16. Xiaomi Civi
  17. Redmi K30 Extreme Edition
  18. Mi Pad 5
  19. Redmi Note 9 Pro
  20. Redmi 10X 
  21. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  22. Redmi K40
  23. Mi 10
  24. Redmi K30
  25. Mi 11 Youth Edition
  26. Redmi K30 5G
  27. Mi MIX 4
  28. Redmi Note 10 Pro
  29. Redmi Note 11 5G
  30. Redmi K30S Extreme Edition
  31. Redmi Note 9 4G
  32. Redmi K30 Pro
  33. Redmi 10X Pro
  34. Mi CC9 Pro
#xiaomi #android 12 #miui 13 #прошивки
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