По итогам 2021 года Xiaomi вошла в тройку компаний, получивших самую большую долю на рынке смартфонов. Стоит отметить, что в реальности не всё так радужно, ведь в каких-то регионах китайский гигант вышел на второе место, в то время как в США мобильные телефоны Xiaomi не пользуются бешеным спросом. Вполне возможно, что дело в спорной политике официальной поддержки, которая в последние годы не только не стала лучше, но и демонстрирует явное ухудшение. Поскольку многие жители США уже пробовали аппараты производства Apple, то им просто непонятно, как после одного года выхода прошивки смартфон может быть вычеркнут из списка актуальных. Скорее всего, для покорения американского рынка китайцами придётся пересмотреть своё отношение к пользователям, но владельцам телефонов Xiaomi последних двух лет всё же хочется знать, получат ли они долгожданную MIUI 13.
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Сегодня у нас сразу два списка. Первый представляет собой данные о глобальном развёртывании. Ниже можно увидеть перечень из 11 аппаратов, которые получат прошивку в 1 квартале 2022 года по воздуху. Речь идёт о европейском рынке, куда входит и РФ. Как видите, в первых рядах вариации Mi 11, а также несколько моделей Redmi Note 10. Неясно, почему в списке нет одиннадцатой версии. Вполне вероятно, что Redmi Note 11 будут доступны в рамках второй волны.
- Mi 11X Pro
- Mi 11i
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 11 Lite NE
- Redmi 10
- Mi 11X
- Mi 11T
- Mi 11
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 11T Pro
- Mi Pad 5
- Mi 11 Lite
Следом список из 34 аппаратов, которые уже получили стабильную прошивку. Не путайте стабильную с финальной, которая рассылается по воздуху. В данном случае речь идёт о первом варианте, а многие их них могут похвастать наличием китайской MIUI 13. Обращать внимание на это не стоит, ведь мы говорим исключительно о кандидатах на обновление. Если ваш телефон в каком-то из регионов получил первую бета-версию, то в течение нескольких месяцев может рассчитывать и на российскую прошивку.
Как всегда, сроки для европейских пользователей размыты. Инсайдеры уверяют, что до конца 1 квартала должна начаться массовая рассылка только для первой глобальной волны (список выше). Все остальные будут получать MIUI 13 в течение 2 квартала. Поскольку мы не слышали утечек о MIUI 14 (предполагаемое название), то рассылка может длиться ещё долго, а значит такие старые телефоны как Redmi Note 9 могут быть обновлены не раньше осени. Напоминаем, все стабильные прошивки на базе MIUI 13 основаны на новой ОС Android 12.
- Mi 11
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 10
- Mi 11 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 10 Extreme Edition
- Mi 10 Pro
- Mi 10S
- Redmi Note 9
- Mi Pad 5 Pro
- Xiaomi Civi
- Redmi K30 Extreme Edition
- Mi Pad 5
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 10X
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Redmi K40
- Mi 10
- Redmi K30
- Mi 11 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Mi MIX 4
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11 5G
- Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X Pro
- Mi CC9 Pro