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Новая нейросеть DeepMind AlphaCode способна писать код на уровне программистов со стажем
Уже сегодня AlphaCode работает быстрее и лучше большинства программистов со стажем
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Сегодня программист считается одной из самых востребованных профессий на планете. Нужно понимать, что существуют десятки направлений, часть из которых пользуется большим или меньшим спросом, но в данном контексте это не так важно. Известно, что даже специалисты средней руки зарабатывают в крупных корпорациях больше 100 000 долларов в год, а более прокачанные, обладающие немалым опытом и талантом, могут претендовать на гораздо более внушительные суммы. Программисты нужны всюду: от разработки сайтов и программных комплексов, до написания кода для компьютерных игр. Многие эксперты уверяют, что программист станет главной профессией 21 века, вот только все они могут ошибаться, ведь скоро писать код будет нейросеть.

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Как сообщается, недавно были опубликованы результаты работы нового алгоритма AlphaCode, созданного исследователями DeepMind. Напомним, компания принадлежит материнской компании Alphabet и создана на базе сервисов Google. Так вот AlphaCode представляет собой нейросеть нового поколения, которая умеет писать программы. Казалось бы, что тут такого, вот только она это делает на основе текстового описания. Как и человек, она получает техническое задание (ТЗ), а после в сотни раз быстрее любого программиста выдаёт готовый код. Инженеры DeepMind уверяют, что проект пока находится на ранних стадиях, но уже сегодня нейросеть способна показать неплохие результаты.

Для оценки способностей AlphaCode была задействована платформа Codeforces, предназначенная для начинающих программистов. Она содержит множество сложных задач, решение которых требует разнообразных знаний, а значит полученный результат покажет реальный уровень знаний человека по предмету. Как оказалось, нейросеть уже сегодня справилась с поставленной задачей лучше, чем большинство из 5000 пользователей Codeforces, оказавшись в 28% лучших программистах, проходивших тестирование за 6 месяцев.

Нужно понимать, что попытки создать нечто подобное проводятся различными командами исследователей по всему миру. Например, существует российский аналог ruGPT-3, созданный специалистами Сбербанка. Разработчики из компании Amazon реализовали задумку в сложном ПО под названием Honeycode, которое умеет создавать программы на основе текстового описания. Совсем недавно Microsoft выпустила так называемый помощник для начинающих программистов под названием Power Apps. Инструмент умеет писать код, не требуя от человека продвинутых навыков программирования. И это далеко не весь список, ведь у той же Microsoft вскоре появится виртуальный помощник Copilot, умеющий генерировать строки кода на основе глубокого самообучения. 

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Эксперты отмечают, что до замены нейросетью человека ещё далеко, вот только развитие происходит пугающими темпами. Разработки DeepMind уже обошли людей в интеллектуальных играх, а написание программного кода – это во многом творческий процесс. Если суперкомпьютер осилит и эту стезю, миллионы рабочих мест можно будет автоматизировать, а обязанности человека будут выполняться не только быстрее и эффективнее, но и точнее. 

#google #нейросеть #deepmind #alphacode
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