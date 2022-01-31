Разбираем непоследовательную позицию Илона Маска

На прошлой неделе мы стали свидетелями любопытной перепалки, возникшей между Илоном Маском и компанией McDonald’s. На самом деле не случилось ничего крамольного, а после обмена любезностями всё вернулось на круги своя. Дело было так: основатель Tesla заявил о готовности съесть Хэппи Мил в прямо эфире на камеру, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin. Ответ последовал незамедлительно, а представители сети ресторанов быстрого питания предложили Илону Маску продавать свои автомобили за токен Grimace Coin, после чего McDonald’s тут же выполнит просьбу миллиардера. Казалось, что всё завершилось, ведь Илону Маску пришлось съесть бигмак в гордом одиночестве, а McDonald’s не будет принимать криптовалюту для оплаты своей продукции. Завершилось, но не для всех.

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Поскольку большая часть рынка принадлежит McDonald’s, то конкуренты не дремлют, пытаясь выживать и развиваться любыми способами. Спустя несколько дней после перепалки между сторонами представители сети быстрого питания MrBeast Burger выступили с интересным предложением. Они заявили, что готовы начать продавать бургеры за Dogecoin с условием, что Илон Маск, в адрес которого и прозвучали слова, сделает ретвит сообщения. Неясно, почему миллиардер никак не отреагировал на предложение MrBeast Burger. Сеть насчитывает 1000 заведений по всему миру, а значит стала бы отличным подспорьем в превращении Догикоина в самую популярную криптовалюту на Марсе и Земле.

Эксперты поясняют, что сеть MrBeast Burger прекрасно отдавала себе отчёт в том, что выигрыш от внимания со стороны Илона Маска обеспечит огромный приток денежной массы. Так, сегодня у основателя Tesla больше 71 миллиона подписчиков, многие из которых читают своего кумира ежедневно. А вот у MrBeast Burger подписчиков всего 136 тысяч (140 тысяч на момент написания данного материала). Таким образом ретвит мог бы в значительной мере увеличить популярность сети ресторанов. Увы, Илон Маск остался глух к просьбе, поэтому пока количество подписчиков MrBeast Burger растёт медленно, а Догикоины всё ещё там не принимаются.

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А вообще далеко не везде у граждан той или иной страны вообще есть возможность смотреть социальные сети и хранить криптовалюту. Как стало известно, в Мьянме готовится законопроект, в рамках которого всем жителям государства будет запрещено владеть криптовалютами. За неповиновение грозит штраф в виде 6 миллионов кьят (около 3374 долларов), а также тюремный срок до трёх лет. Напомним, ранее в Мьянме запретили социальные сети, а наиболее продвинутых жителей, использующих для обхода сервисы VPN, могут приговорить к штрафу в 6 миллионов кьят и тюремному сроку до 1 года. К счастью (или наоборот), гражданам РФ такая участь не грозит, а значит можно не только добывать криптовалюту у себя на балконе, но и выводить её в рубли.