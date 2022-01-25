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Если отцом Биткоина можно назвать Сатоши Накамото, то феей крёстной Догикоина (Dogecoin) и всех мемных монет – Илона Маска. Миллиардер и филантроп находит время не только на открытие новых заводов и позирование на камеру в кабине электрического пикапа, но и часто радует фанатов и ненавистников различными сообщениями в Твиттере. Это с его лёгкой руки криптовалюты подорожали в 2021 году, именно он несёт ответственность за ралли собачьих токенов, а также за то, что в какой-то момент мемные криптовалюты исчезли из информационного поля. Эксперты констатируют, что весной одной из самых горячих тем для обсуждения был Dogecoin. Осенью его сменила Shiba Inu, а сегодня все взгляды устремлены на графики в ожидании криптозимы. 

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Судя по всему, пока Киты не намерены сдавать Биткоин, поскольку курс снова пошёл вверх. Не будем долго останавливаться на цифровом золоте, ведь у нас есть и более интересные темы. Неясно, что вообще случилось, но сегодня Илон Маск не только решил заглянуть в Твиттер, но и написал там странное сообщение. По его словам, он готов в присутствии камер съесть Хэппи Мил в случае, если руководство McDonald’s начнёт принимать для оплаты заказов Dogecoin. Удивительно, но сообщение достаточно лаконичное, не содержит мемов и комментариев от самого Илона Маска. Вполне возможно, что основатель Tesla просто был голоден и искал возможность бесплатно поесть. А может, за этим стоит что-то иное. 

Читатели Илона Маска тут же бросились репостить сообщение, а также комментировать его. Реакция, как всегда, разная. Кто-то одобряет такое решение, призывая дать дорогу собачьим криптовалютам. Другие настроены категорически против, заявляя о том, что это обычный пузырь. Как обычно, не обошлось без роста Догикоина. На фоне общего обрушения рынка актив падал всю прошлую неделю, а сегодня резко подорожал. Растут и суточные торги, что позитивно сказывается на настроении инвесторов. К сожалению, за почти год с начала новой криптоволны Илон Маск сам так и не решился прилюдно заявить о своём желании купить Dogecoin. В одном из интервью он уверял, что у их общего с певицей Граймс по имени Æ A-12 (Экс Эш Эй Твелв) есть некоторая часть монет, но продавать их никто не будет, поскольку это покупка на будущее. 

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Напомним, долгое время по сети ходили слухи, согласно которым Илон Маск в 2021 году купил немалую часть монет Dogecoin. Якобы, именно с этим связано его длительная рекламная компания в поддержку мемных криптовалют. 

#илон маск #dogecoin
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