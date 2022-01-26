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Zelot За пост начислено вознаграждение
McDonald’s ответил Илону Маску шуточным твитом, сделав популярным криптовалюту Grimace Coin
В McDonald’s посоветовали Илону Маску начать принимать Grimace Coin
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Чем в свободное время занимаются миллиардеры? Если вы думали, что эти ребята купаются в огромных бассейнах, прогуливаются по собственным паркам и изучают купленные на сдачу от 100-метровой яхты старинные замки, то мы спешим вас огорчить. Современные миллиардеры сделали свои состояния за несколько лет, поднявшись на хайпе криптовалют, чистой энергетики и социальных сетях. Как показывает реальность, сегодня миллиардеры перекидываются колкостями в социальных сетях, демонстрируя эрудицию и чувство юмора. 

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Вчера мы писали о том, что Илон Маск обещает съесть гамбургер из меню Хэппи Мил, если McDonald’s согласиться принимать Dogecoin в качестве оплаты за свою продукцию. Столь неожиданным заявлением основатель Tesla поднял настоящую волну среди фанатов, которые требовали начать принимать и другие мемные криптовалюты включая Shiba Inu. Многие думали, что сеть ресторанов быстрого питания оставит слова Илона без ответа, но остроумный выпад последовал уже вчера. «Только в том случае, если Tesla начнёт принимать Grimace Coin». Именно так. Поясним, Гримас – это пушистик, которые время от времени появляется в различных роликах McDonald’s вместе с талисманом сети ресторанов – Рональдом Макдональдом. 

Неясно, знали ли модераторы официального аккаунта, но токен Grimace Coin существует. Он создан в 2021 году, поэтому назвать его хайповым нельзя. Тем не менее на фоне перепалки криптовалюта привлекла внимание сообщества. Её начали покупать, что крайне удивительно, ведь долгое время Grimace Coin был вообще никому не нужен. В настоящее время большая часть монет принадлежит создателю токена, но он активно распродаёт их всем желающим. Мы не рекомендуем вам ничего покупать, ведь это очередная афера, которая не имеет никакого отношения к McDonald’s. Обратите внимание, что на картинке, которую выслали представители сети ресторанов, можно увидеть гримаса на монете, а Grimace Coin вообще не имеет логотипа. 



А вообще сегодня в виртуальных баталиях участвуют многие популярные персонажи из социальных сетей. Например, глава MicroStrategy Майкл Сэйлор опубликовал любопытное фото. Не остался в стороне и президент Сальвадора, которые выложил свою фотографию в фирменной кепке и бейдже из McDonald’s. Всё это активно поддерживают читатели и комментаторы в Twitter. Виртуальные бойцы публикуют не менее любопытные изображения. Если вам нечем заняться читайте аккаунты указанных выше лиц, там много интересного. Ссылка на криптовалюту. 

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Кстати, всё началось с того, что кто-то увидел в графике Биткоина первую букву названия сети ресторанов McDonald’s. 

#криптовалюта #илон маск #grimace coin #mcdonald’s
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