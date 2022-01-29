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33 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 в рамках первой волны обновлений
Возможность скачать и установить прошивку на несколько месяцев раньше официального российского релиза
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MIUI 12 вышла для более чем ста актуальных смартфонов Xiaomi. Рассылка длилась почти год, а многие телефоны так и не дождались своего часа, ведь российская версия была отменена без оглашения причин. Как оказалось, это ничему не научило китайского производителя, поэтому MIUI 12.5 была заявлена для ещё большего количества аппаратов. По ходу выхода стабильных версий стало ясно, что Xiaomi не справляется с такой нагрузкой, поэтому часть смартфонов осталась на старой MIUI 12. Что любопытно, за борт выкинули довольно дорогие аппараты, многие из которых получили в Китае официальную прошивку по воздуху. Например, Mi 9T, являющийся европейским клоном Redmi К 20 так и не дождался выхода MIUI 12.5. К середине 2021 года Xiaomi осознала, что обновлять слишком много телефонов крайне затратно. Именно поэтому MIUI 12.5 Enhanced Edition была заявлена на несколько десятков аппаратов. Никаких революционных изменений данная прошивка не несла, но это не так важно, ведь она указала направление, в котором будет развиваться китайская компания. 

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Суть в том, что MIUI 13 выйдет не ограниченное число  аппаратов, которое будет в два раза меньше привычного количества. Учтите, что перед нами даже не все телефоны 2020 и 2021 года. Получается, что вместо расширения официальной техподдержки было принято решение сократить сроки. Браво, Xiaomi. Если китайцы намереваются такими темпами завоевать любовь потенциальных покупателей, то это напрасно, ведь многие пользователи явно ожидали другого. Сегодня у нас один из предварительных списков, в рамках которого уже можно скачать стабильные бета-версии прошивок. В перечне всего 33 наименования среди которых достаточно клонов и специальных версий для Китая. Предполагается, что это так называемая первая волна, но данные на этот счёт слишком неопределённые. 

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Именно поэтому не стоит зацикливаться на цифрах, ведь Xiaomi и сама путается в том, сколько же вообще телефонов получит новую прошивку. Скачать стабильные образы можно на сайте XDA Developers. Там же есть полноценная инструкция. Не беритесь за прошивку, если никогда этого не делали. Лучше потренироваться на уже проверенных MIUI 12.5, поскольку в данном случае ваш телефон не только обновится до новой оболочки, но и получит новую операционную систему Android 12. Все действия вы совершаете на свой страх и риск, а в любой из прошивок могут быть ошибки. Кроме того, некоторые не имеют русского языка. Логика подобных обновлений кроется в том, что вы сможете протестировать работоспособность и функции за несколько месяцев до официального релиза. 

  1. Mi 10 Pro
  2. Mi 12 
  3. Redmi K40 Pro 
  4. Xiaomi CIVI 
  5. Mi 11i 
  6. Mi 11X Pro 
  7. Mi 12 Pro
  8. Redmi K40 
  9. POCO M4 Pro 4G 
  10. Redmi K40 Gaming Edition 
  11. Redmi K40 Pro+
  12. Mi 12X  
  13. Mi 11
  14. Mi 10T 
  15. POCO F3 
  16. Mi 11X 
  17. Mi Pad 5 Pro 
  18. Mi 11 Pro 
  19. Mi Pad 5 
  20. POCO F3 GT 
  21. Redmi K30 Pro 
  22. Mi 11 Ultra 
  23. Redmi Note 10 Pro 5G [China] 
  24. Mi Mix 4 
  25. POCO X3 GT
  26. Xiaomi Mi 10 Ultra 
  27. Mi 10S
  28. Mi 10 
  29. Mi Pad 5 Pro 5G
  30. Redmi Note 11S 
  31. Redmi K30S 
  32. Mi 11 Lite 5G 
  33. POCO F2 Pro
#xiaomi #android 12 #miui 13 #прошивки
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