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Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
На что способен новый российский процессор Эльбрус-16С? Давайте разбираться
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Реализация государственной программы импортозамещения продолжается. Результаты уже есть, но планы выходят далеко за пределы оборудования отечественными процессорами военных объектов. Уже в 2022 году стартуют продажи не только собранных в РФ, но и полностью состоящих их российских комплектующих компьютеров. На этот раз речь идёт не о закрытых тендерных продажах, а о продукции, которая появится на полках магазинов. Эксперты уверяют, что в ближайшее десятилетие мы станем свидетелями полномасштабной экспансии российских полупроводников, что приведёт к огромным инвестициям, ведь только массовый продукт способен стать успешным. 

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В оригинальном материале речь шла о компьютерах, построенных на процессорах «Байкал-М», вот только на отечественном рынке есть и другие продукты. Среди них новый Эльбрус-16С, который в настоящее время существует в виде инженерного образца и вот-вот отправится в серию. На сайте Habr уже проведены тесты данного камня, а мы перейдём к спецификациям. Новинка представляет собой логичное развитие процессора Эльбрус-8СВ и также выполнена на архитектуре e2k-v6. Эльбрус-16С включает 16 ядер, каждое из которых работает на тактовой частоте до 2 ГГц. В наличии поддержка массы современных технологий, включая до 1 Тб ОЗУ стандарта DDR4-3200 и до 32 линий по шине PCIe 3.0. Автор отмечает, что ему пришёл инженерный экземпляр, у которого пришлось подрезать кэш, а также снизить тактовую частоту оперативной памяти до 2400 МГц. Именно поэтому серийный процессор будет немного быстрее. 

Изучить все тесты вы можете по ссылке. Заранее предупреждаем: результатов там очень много. Вам придётся потратить часы времени, чтобы всё это осознать, а мы предлагаем перейти к кратким выводам по ключевым бенчмаркам. Выше можно изучить любопытную таблицу по архиватору 7zip. Обратите внимание, что Эльбрус-16С показал результаты на уровне Celeron N3350, но есть и показатели процессора Huawei Kunpeng 920. Что до старого Core i7-2600, с которым проводится прямое сравнение, то здесь двукратная разница в производительности.

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А вот в Blender всё довольно неплохо. В SuperPI Эльбрус-16С снова показал результат на уровне старого Core 2 Duo T9400. Если говорить об использовании процессора для программирования, то при использовании всех потоков на Java он оказался равен старичку Core i7-2600, хотя только на одном потоке отстал в 2.5 раза. В PHP Эльбрус-16С оказался в 2 раза медленнее, а в Python на одном потоке в 7 раз медленнее. Автор теста отмечает, что по сравнению с Эльбрус-8СВ, новинка действительно выглядит неплохо, предлагая больше ядер и рост производительности до 33% на один поток. От себя добавим, что прирост скорости идёт слишком медленно. Учитывая огромное отставание с современными процессорами, Эльбрус-16С должен был предложить рост производительности в разы (особенно учитывая годы, ушедшие на разработку и выпуск в серию), а иначе говорить о попытках хотя бы приблизиться к бюджетным современным камням Intel не представляется возможным. 

#процессоры #тесты #эльбрус-16с
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