Ожидается, что в 2022 году будет продано 60 000 готовых компьютеров

В 90-е годы Россия потеряла перспективный рынок полупроводников, прекратив или заморозив разработки процессоров и другой высокотехнологичной продукции. Нужно понимать, что российские инженеры никогда не нацеливались на массовый рынок, а значит достичь сколько-нибудь заметного финансового успеха было просто нереально. Ну а в 90-е годы было не до поднятия полупроводниковой отрасли, поэтому о существовании отечественных процессоров вспомнили относительно недавно. Оказалось, что несколько компаний не только не погибли, но и иногда что-то выпускают. Увы, технологии ушли настолько далеко, что сегодня отечественные процессоры способны соревноваться с самыми бюджетными моделями западных компаний, но подвижки на этом направлении уже идут.

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Поскольку отставание огромно, а бюджет не безграничный, то освоение новых технологий идёт медленно. Преимущественно заказы на выпуск отдаются западным контрактникам (TSMC), но к 2030 году ожидается переход на отечественные 16-нм нормы. К этому моменту отраслевые лидеры обещают освоить 2-нм, вот только всё это не так важно. Проблема в том, что сегодня есть всего несколько компаний, которые вообще способны производить чипы. Какой будет полупроводниковая отрасль в РФ к 2030 году, пока сказать сложно, но государственные инвестиции туда идут немалые.

Эксперты отмечают, что уже в 2022 году в продажу поступят отечественные компьютеры на базе процессоров «Байкал-М». Они будут выпускаться инженерами iRU, а продажи стартуют в Ситилинк (входящий в группу компаний Merlion). Предполагается, что полностью готовые системы на российском железе окажутся примерно идентичны западным бюджетным моделям, а вот цены на первых порах будут на 15-20% дороже. Из-за этого спрос может быть небольшим, ведь потребитель предпочтёт экономию, хотя патриотизм сбрасывать со счетов не нужно.

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Вполне возможно, что для компаний, желающих купить подобное железо, будут предложены государственные субсидии. Российские ритейлеры уверены в том, что отечественные компьютеры ждёт успех. Покупатели давно спрашивают о подобной технике и готовы к её появлению. Предположительно, только в 2022 году могут быть проданы 60 000 компьютеров на базе российских процессоров, а в ближайшие годы это число только возрастёт. TSMC переходит на высокотехнологичные нанометровые нормы, что освободит мощности, необходимые для производства российских чипов. Потенциал у отечественной полупроводниковой отрасли огромный, а государство готово оказывать финансовую поддержку. Вопрос в том, смогут ли производители распорядиться поступающими к ним деньгами, и захотят ли обычные жители РФ вместо старого Cire i3 поставить «Байкал-М».