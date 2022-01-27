В 90-е годы Россия потеряла перспективный рынок полупроводников, прекратив или заморозив разработки процессоров и другой высокотехнологичной продукции. Нужно понимать, что российские инженеры никогда не нацеливались на массовый рынок, а значит достичь сколько-нибудь заметного финансового успеха было просто нереально. Ну а в 90-е годы было не до поднятия полупроводниковой отрасли, поэтому о существовании отечественных процессоров вспомнили относительно недавно. Оказалось, что несколько компаний не только не погибли, но и иногда что-то выпускают. Увы, технологии ушли настолько далеко, что сегодня отечественные процессоры способны соревноваться с самыми бюджетными моделями западных компаний, но подвижки на этом направлении уже идут.
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Поскольку отставание огромно, а бюджет не безграничный, то освоение новых технологий идёт медленно. Преимущественно заказы на выпуск отдаются западным контрактникам (TSMC), но к 2030 году ожидается переход на отечественные 16-нм нормы. К этому моменту отраслевые лидеры обещают освоить 2-нм, вот только всё это не так важно. Проблема в том, что сегодня есть всего несколько компаний, которые вообще способны производить чипы. Какой будет полупроводниковая отрасль в РФ к 2030 году, пока сказать сложно, но государственные инвестиции туда идут немалые.
Эксперты отмечают, что уже в 2022 году в продажу поступят отечественные компьютеры на базе процессоров «Байкал-М». Они будут выпускаться инженерами iRU, а продажи стартуют в Ситилинк (входящий в группу компаний Merlion). Предполагается, что полностью готовые системы на российском железе окажутся примерно идентичны западным бюджетным моделям, а вот цены на первых порах будут на 15-20% дороже. Из-за этого спрос может быть небольшим, ведь потребитель предпочтёт экономию, хотя патриотизм сбрасывать со счетов не нужно.
Вполне возможно, что для компаний, желающих купить подобное железо, будут предложены государственные субсидии. Российские ритейлеры уверены в том, что отечественные компьютеры ждёт успех. Покупатели давно спрашивают о подобной технике и готовы к её появлению. Предположительно, только в 2022 году могут быть проданы 60 000 компьютеров на базе российских процессоров, а в ближайшие годы это число только возрастёт. TSMC переходит на высокотехнологичные нанометровые нормы, что освободит мощности, необходимые для производства российских чипов. Потенциал у отечественной полупроводниковой отрасли огромный, а государство готово оказывать финансовую поддержку. Вопрос в том, смогут ли производители распорядиться поступающими к ним деньгами, и захотят ли обычные жители РФ вместо старого Cire i3 поставить «Байкал-М».