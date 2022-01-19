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Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ уступила GeForce GTX 1650S, а релиз может оказаться бумажным
Незадолго до начала продаж AMD основательно подчистила сайт, убрав из него свои ранние заявления о недостаточных для современных игр 4 Гб видеопамяти
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Помните видеокарту Radeon RX 5500 ХТ? На момент своего выхода это была жалкая копия Radeon RX 580, которая оказалась даже медленнее в реальных играх за счёт урезанной 128-битной шины и весьма скромных характеристик. Radeon RX 5500 ХТ имела крайне низкие продажи, поскольку получила откровенно высокую рекомендованную цену 199 долларов и должна была конкурировать с менее дорогой GeForce GTX 1650 Super. И всё же, AMD нашла способ уколоть конкурента, рассказывая нам о том, что 4 Гб видеопамяти недостаточно для современных игр. Маркетологи уверяли нас, что конкуренты (читай – NVIDIA) предлагают за аналогичную цену 4 Гб видеопамяти, в то время как AMD осознаёт, что только 8 Гб могут считаться достаточными для геймеров. Учтите, что всё это было в декабре 2019 года, а, как вы знаете, на календаре январь 2022. 

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Удивительно, но уже вскоре в продажу поступит новая геймерская видеокарта Radeon RX 6500 ХТ. Она получит 64-битную шину и 4 Гб видеопамяти. Получается, что в 2019 году 4 Гб памяти для игр было мало, а в 2022 стало достаточно? Очевидно – нет. Как заметили зоркие журналисты. Сегодня AMD удалила с официального сайта свои заявления относительно недостаточных для геймеров 4 Гб видеопамяти. Эксперты полагают, что маркетологи осознают всю странность создавшегося положения и просто заметают следы. Поскольку большинство потенциальных покупателей не читает технологические сайты, то подобная информация пройдёт мимо них.

Что до видеокарты Radeon RX 6500 ХТ, то её впору назвать самым спорным продуктом AMD за последние годы. К примеру, шина ограничена поддержкой 4 линий PCIe 4.0, поэтому есть все основания ожидать падения производительности на материнских платах, лишённых поддержки PCIe 4.0. Кроме того, сам графический чип не поддерживает аппаратное декодирование AV1 и H264/H265. Не внушает оптимизма и цена, ведь европейский ритейлер планирует просить за видеокарту 430 долларов, а значит в российской рознице можно увидеть все 40 000 рублей. 

В данном случае самое время вспомнить о Radeon RX 580 на 4 Гб. Видеокарта поступила в продажу 5 лет назад по цене в 199 долларов, но вполне может оказаться быстрее нового бюджетного графического чипа AMD. Сильно настораживают  заявления крупных западных сайтов, занимающихся обзором полупроводниковой продукции. Обычно, они получают новые видеокарты за неделю до релиза, но только не на этот раз. Сообщается, что AMD не планирует рассылку Radeon RX 6500 ХТ. Вместо этого мы увидим её сразу же на полках. 

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Выше вы можете увидеть предварительный обзор Radeon RX 6500 ХТ, которую напрямую сравнивают с GeForce GTX 1650 Super. Увы, но в большинстве случаев первая с треском проигрывает бюджетной видеокарте NVIDIA. А ведь есть ещё и проблемы с поставками. Никто не знает, сможет ли AMD вообще обеспечить достаточное для релиза количество видеокарт, или всё ограничится бумажным запуском и громким пшиком. 

#видеокарта #radeon rx 6500 хт
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