Хешрейт старого ноутбука оказался в триллион раз меньше, чем у майнера Bitmain Antminer S19 Pro

Любой человек, который начинает добывать Биткоины, знает о том, что из-за крайне высокой сложности нужно в обязательном порядке подключиться к какому-то пулу. Известно, что сеть время от времени позволяет получить 1 блок, содержащий 6.25 монет. Распределение между пулами основано на случайности, но в среднем соответствует хешрейту самого пула. Раз в несколько дней происходят выплаты всем майнерам, которые являются участниками пула. Количество причитающихся монет зависит от мощности вашей фермы, а алгоритм прост и не подлежит взлому. И всё же, есть один простой способ, позволяющий стать богатым за короткое время: нужно использовать соло-майнинг. Это значит, что вы не будете подключаться к пулу и попробуете получить блок используя только свою удачу. С вероятностью до 99.99% вы вообще ничего не заработаете, но, как показывает реальность, не стоит слепо верить процентам.

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Несколько дней назад мы рассказывали о неизвестном счастливчике, который получил блок на оборудовании мощностью 126 TH/s. Уже на следующий день точно такой же подвиг совершил ещё один везунчик, но после этого случаи прекратились. Вполне возможно, что слава неизвестных счастливчиков сделала своё дело, ведь энтузиаст Дмитрий Елюсеев достал из шкафчика старый ноутбук Toshiba T3200SX и испробовал его в майнинге Биткоина. К слову, лэптоп оказался непростым, ведь в 1989 году он стоил немалые 6299 долларов или 13 896 долларов, если считать инфляцию доллара за эти 30 лет. Он оснащался процессором Intel 80386SX с тактовой частотой 16 МГц и работал под MS-DOS.

Одним из препятствий было полное отсутствие подходящего для старой операционной системы программы для майнинга, но энтузиаст написал её самостоятельно. После тестирования старичка в майнинге выяснилось, что хешрейт Toshiba T3200SX составляет 15 H/s, а при подключении к пулу можно получить 1 доллар за каких-то 584 миллиона лет. А можно уже завтра 6.25 монет, если повезёт, но в этом случае шансы ничтожно малы. Пожалуй, гораздо реальнее, что к вам сегодня придут Санта Клаус вместе с Дедом Морозом и подарят новую видеокарту.

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А вообще даже если предположить, что энтузиаст подключится к пулу, то затраты на майнг будут выше теоретической прибыльности, ведь в месяц электричество будет стоить 3.37 доллара. В конце Дмитрий Елюсеев запустил в майнинге ещё один старый ноутбук. На этот раз в бой пошёл Toshiba T1100 Plus 1986 года выпуска. Он показал всего 3.6 H/s, что даже меньше, чем на предыдущей модели. Для сравнения майнер Bitmain Antminer S19 Pro имеет хешрейт 110 TH/s, что примерно в 7 триллионов раз быстрее, чем у ноутбука Toshiba.