Мощность оборудования майнера составляла всего 0.000073% всей сети

Майнинг Биткоина (и многих других альткоинов) построен по принципу Proof-of-Work. Это так называемое доказательство работы, предполагающее выделение огромных мощностей для добычи криптовалюты. Вся сеть Биткоина представляет собой большой кран, из которого время от времени появляется единичный блок, содержащий определённое количество монет. Первые месяцы с момента создания каждый блок содержал тысячи монет, а со временем их число сильно снизилось. В данный момент из каждого блока можно получить всего 6.25 ВТС, но при текущей цене это очень немаленькие деньги.

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Обратите внимание на график ниже. Это сложность добычи Биткоина. Как видите, всего за 2 года показатель увеличился в 6 раз и продолжает расти несмотря на запреты в Китае и других регионах. Мы не будем проводить экскурс сложности по различным годам. Если вам это интересно, переходите по ссылке, там вся эта информация есть. Отметим, что сложность сети в настоящее время настолько велика, что даже крупные фермы, включающие тысячи специализированных устройств, предпочитают подключаться к крупным пулам. Например, пул AntPool обладает суммарной мощностью 26.30 EH/s. При этом и он является только частью общей сети, которая получает некоторые из сгенерированных блоков. Пойманные блоки попадают в общий пул, где вознаграждение делится между всеми участниками согласно их взносу в общий хешрейт.

Ходят басни о том, что можно подключиться к майнингу Биткоина на обычном компьютере и случайно выиграть блок. На самом деле этот так, вот только до недавнего времени никто ничего не выигрывал, ведь шансы ничтожно малы. Как оказалось, главное в этом деле – это везение. Вчера (11 января) майнер с мощностью компьютера в скромные 126 TH/s (1 EH/s равен 1 миллиону TH/s) случайно добыл блок за номером 718 124. За свои старания он получил 6.25 монеты, которые по курсу стоят 270 тысяч долларов.

Эксперты подсчитали, что компьютер везунчика генерировал около 0.000073% всей сети, а значит шансы на получение блока составляли 1 к 1 360 000. Проще говоря, если бы выпадение монет происходило согласно строго фиксированным величинам, то майнеру пришлось бы потратить на получение блока невероятные 9500 дней или 26 лет. Имя счастливчика неизвестно. Возможно, он выйдет на связь, рассказав о том, куда планирует потратить свалившееся на него богатство.

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Для справки, 126 TH/s – это не так мало. Если учитывать хешрейт популярного майнера Bitmain Antminer s9 в 11.85 TH/s, то счастливчик использовал ферму из десяти таких устройств.