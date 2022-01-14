Получает ли NVIDIA выгоду от дефицита видеокарт, и сколько прибыли сегодня компания извлекает из одной видеокарты? Давайте разбираться

Почему видеокарты в рознице такие дорогие? Можно винить майнеров, дефицит полупроводников и жадность производителей, но это ничего не даст, ведь нам нужен более точный анализ. Сегодня мы изучим любопытное исследование, проведённое специалистами сайта 3DCenter, раскрывающее нам процент доходов NVIDIA и партнёров в обычное время и в условиях дефицита.

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Обратите внимание на таблицу ниже. Первая горизонтальная строка – это стоимость видеокарт во времена благоденствия. Это значит, что нет влияние дефицита и майнеров. Как видите, если вы покупаете видеокарту за рекомендованную NVIDIA стоимость в 1000 долларов (без учёта налогов), то ровно половина уходит самой компании, а вторую делят между собой все остальные участники рынка. Неудивительно, что часто магазины делают небольшую наценку, что позволяет им получить сверху ещё пару сотен долларов.

Следом идёт строка, в которой отражён рыночный дефицит, а значит сама видеокарта будет стоить 2000 долларов в рознице. Как видите, NVIDIA имеет всё те же 500 долларов, а вот остальные посредники и сам производитель платы могут рассчитывать на немалые 1500 долларов. Получается, что NVIDIA предпринимает массу усилий по улучшению положения на рынке, вот только все сливки достаются кому-то другому.

Но что произойдёт, если NVIDIA решит увеличить отпускную стоимость своей продукции для партнёров? Ровным счётом ничего. Цена в магазинах остаётся прежней, маржа для производителя вырастет на 20%, а доходы посредников упадут. Очевидно, что даже после этого прибыль третей стороны остаётся огромной, поэтому магазины не сильно волнуются по поводу новой политики NVIDIA.

Но есть ещё и четвёртая строка. Это обновлённые графические чипы в рамках одной линейки. В данном случае в пример можно привести видеокарты GeForce RTX 2060 на 12 Гб и GeForce RTX 3080 на 12 Гб. Ясно, что увеличение некоторых показателей графических чипов не стоило для NVIDIA слишком дорого, а вот партнёры получают такие видеокарты с наценкой. Обратите внимание, NVIDIA выставляет цену на обновлённую карту уже не 1000 долларов, а 1600. Таким образом в магазин новинка попадает за те же 2000 долларов или на пару сотен долларов дороже, а вот маржа NVIDIA становится куда больше. Выгода налицо.

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Если уж речь зашла об обновлённой GeForce RTX 3080, то будет нелишним отметить, что партнёры NVIDIA ощутимо подняли цену на этот графический чип. Так, если обычную версию на 10 Гб EVGA продаёт за 892 евро, то после увеличения видеопамяти до 12 Гб видеокарта вдруг стала на 55% дороже – 1387 евро. (940 – 1436 евро для более дорогостоящей модели).