NVIDIA выпустила обновлённую версию флагманской видеокарты GeForce RTX 3080. Стоит ли она переплаты или перед нами попытка взять больше денег с энтузиастов? Давайте разбираться

Мы живём во времена дефицита большей части полупроводниковой продукции. Именно этот факт стал фатальным для производителей видеокарт, которые за более чем год так и не смогли получить достаточное количество графических чипов. Все попытки разбились о невероятную покупательскую способность майнеров. Ещё бы, ведь только за 2021 года хешрейт всей сети Эфира вырос в 4 раза, а значит за один год фермы получили в 4 раза больше графических чипов, чем за все предыдущие годы. Стоит понимать, что дефицит возник не на пустом месте и нарастал постепенно. Именно поэтому уже в конце 2020 года NVIDIA приняла непопулярное решение выпустить флагманскую GeForce RTX 3080 не с 20 Гб видеопамяти, как предполагалось, а всего с 10 Гб.

реклама

Спустя более чем год была предпринята попытка исправить положение, ведь в продажу поступила видеокарта GeForce RTX 3080 на 12 Гб. Продукт получился весьма странным и представляет собой гремучую смесь старших графических чипов с уже привычными для GeForce RTX 3080 особенностями. Так, здесь есть 384-битная шина памяти, обеспечивающая пропускную способность на уровне 912 Гб/с за счёт скоростной GDDR6X на 19 Гбит/с. Это неминуемо привело к повышению показателя TGP, но главное – это цена. Неясно, сколько попросят российские ритейлеры за новинку. Известно, что цена GeForce RTX 3080 в магазинах РФ стартует со 167 тысяч рублей, а старшая модель GeForce RTX 3080 Ti стоит на 30 тысяч дороже. Обновлённая GeForce RTX 3080 на 12 Гб должна расположиться где-то между ними.

О ценах мы поговорим в следующем материале, а вот изучить производительность можно здесь и сейчас. Тестирование проведено специалистами сайта Wccftech. Выше и ниже можно изучить несколько скриншотов, а мы подведём итоги. Итак, если напрямую сравнивать старую и новую версии GeForce RTX 3080, то последняя в среднем на 5% быстрее. На первый взгляд полный провал, но на самом деле не всё так очевидно. Дело в том, что обновлённая карта имеет более внушительный запас прочности за счёт повышенного TGP. Она будет стабильнее, а в будущем сможет предложить гораздо более высокую производительность (или нет).

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

А вот целесообразность покупки GeForce RTX 3080 на 12 Гб под большим вопросом. Теоретически, если бы NVIDIA сняла с производства обычную версию, заменив её новинкой с сохранением цены, то всё было бы логично и понятно. Вот только вместо этого на рынке будут существовать две видеокарты. Очевидно, что всё это сделано для получения дополнительной прибыли, поэтому выглядит разочаровывающе. Поскольку GeForce RTX 3080 Ti стоит 1199 долларов, то ожидать рекомендованную цену для GeForce RTX 3080 на 12 Гб ниже 1000 долларов вообще не приходится. Хотя, в последнее время понятие рекомендованной цены вообще перестало существовать.