Огни ночного города Cyberpunk 2077 ещё никогда не светили так ярко и красиво, как в новой сборке модификаций от Digital Dreams

Когда там выйдет следующее исправление для Cyberpunk 2077? Не слышали? Мы тоже. Согласно заявлениям боссов CD Projekt Red, это случится где-то в 2022 году. Вот только точных сроков нет и долгое время не будет. После большого шторма, которое пережила студия, руководство старается как можно меньше привлекать к себе внимания. Разработка идёт, баги правятся, а ошибки устраняются. Судя по всему, это всё, что нам нужно знать. Стоит отметить, что CD Projekt Red делает огромную ставку на улучшенную версию Cyberpunk 2077, ведь она в первую очередь предназначается для игровых приставок нового поколения. А это большие деньги. Консольщиков нужно удивлять, поэтому никто никуда не торопится.

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Приходится констатировать, что эта же информация верна и для дополнений, которые так и не появились и многопользовательской компании. В одном из интервью в конце предыдущего года представители студии заверили покупателей в том, что проект не мёртв, а дополнения появятся немного позднее. Нет пока никакой информации и о том, когда начнут правиться многочисленные ошибки, присутствующие на версии для компьютеров. Возможно, именно последнее заставляет энтузиастов перебирать код игры, выпуская графические модификации. Сегодня мы предлагаем вам совершить прогулку по Найт-Сити, записанную командой Digital Dreams. Они собрали 50 различных графических модификаций, что позволило решить множество визуальных проблем.

Присмотритесь, как красив ночной город. После устранения неприятных ошибок Найт-Сити заиграл красками. Цвета кажутся естественными, а текстуры уже не накладываются друг на друга. Стоит признаться, что жители города всё так же бесцельно слоняются по тротуарам и вообще не могут похвастать разумным поведением. Скорее всего, эту проблему устранить уже не удастся даже разработчикам. Особенно интересна трассировка лучей, которая позволяет увидеть правильные отражения и тени, что недоступно без наличия сверхмощной видеокарты GeForce RTX 3090. Игра была запущена в разрешении 4К, поэтому лучше всего смотрится на больших мониторах с разрешением 2К и 4К.

Авторы ролика предлагают каждому скачать пакет модификаций. Он полностью бесплатный, а результат просто потрясает. Если вы раздумывали о том, что бы дать Cyberpunk 2077 ещё один шанс, то сейчас самое время. Скорее всего, обновлённую версию мы не увидим как минимум до второй половины 2022 года, если не дольше, ведь мир снова захлестнула волна коронавируса.

P.S. А вообще мы заметили любопытный факт: большая часть объектов города жутко примитивна. Многие предметы выполнены в одном цвете, а лица не тянут на Next Gen. И вот на фоне всего этого мы видим с каким усердием авторы прорисовывают абсолютно незначительные объекты. Например, складки на штанах прохожих. Присмотритесь, внимательно.