Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
Майнеры переходят на добычу Toncoin на видеокартах
анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070

Сегодня наиболее прибыльным активом для майнинга на видеокартах является Эфир. После активации хардфорка London и увеличения сложности сети доходность стала падать, а к началу 2022 года обрушилась в 5 раз по сравнению с показателями 2020 года. Важно понимать, что речь идёт не о чистом доходе в долларах, а о количестве монет, которые выпадают в ходе использования тех или иных мощностей. Поскольку в последнее время Эфир продолжает терять позиции, прибыльность стала ещё меньше, чем в декабре, поэтому многие майнеры ищут альтернативы. Как оказалось, сегодня ни один альткоин не способен сравниться по доходности с Эфиром, поэтому многим кажется, что выхода и вовсе нет. На самом деле вариант всё же есть – и это криптовалюта Toncoin (TON).

реклама

Отметим, что в последнее время данный токен сильно подешевел, поэтому прибыльность на нём также просела, а вот насколько, пока неясно. Сегодня мы предлагаем вам изучить данные, собранные блогерами канала ПРО100 Майнинг. Они составили таблицу, актуальную на начало года. Поскольку и Эфир и Toncoin потеряли часть своей доходности, на точные цифры посуточной прибыльности обращать внимание не стоит, а вот процентное соотношение крайне любопытно.

Вы удивитесь, но наибольший профит замечен на видеокартах Radeon RX 6900 ХТ и Radeon RX 6800 ХТ. Так, если первая позволяет получать на Toncoin +104%, то вторая +95%. Относительно неплохо дают менее дорогие модели 6000-й серии, а вот предыдущее поколение оказалось на Toncoin невыгодным и даже уходит в минус.

Что до видеокарт производства NVIDIA, то здесь всё тоже не так просто. Мы не будем перечислять все модели, но суть такова, что один и тот же графический чип с блокировкой хешрейта LHR и без блокировки имеет кардинально разную прибыльность. Именно поэтому стоит обращать внимание именно на этот параметр. Отметим, что майнинг на Toncoin не сможет заменить такой на Эфире ещё и потому, что разработчики перечислили на кошельки ограниченное количество монет. Как только монеты окончатся (а случится это во второй половине 2022 года), копать будет нечего. Также есть проблема сложности. Пока Toncoin копает небольшое количество майнеров. Как только владельцы видеокарт начнут переходить на Toncoin, сложность сети сильно возрастёт, а каждому будет выпадать сниженное количество монет. К слову, это уже происходит, ведь ещё в первой половине декабря разница между Эфиром и Toncoin по прибыльности была гораздо выше.

P.S. Напомним, одним из преимуществ Toncoin является всеядность. Так, даже на старых видеокартах с 2 Гб видеопамяти можно добывать эту криптовалюту. 

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#видеокарты #майнинг #эфир #toncoin
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Цена на Ethereum устремились вниз, вслед за ней и доходность майнинга
Поставкам видеокарт в этом году прогнозируют рост на 10%
AMD Radeon RX 6500 XT в Европе стоит 299 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
55
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
150
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
153
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
40
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
51
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
54
Некогда популярная платформа Clubhouse наконец-то обрела и веб-версию
2
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
3
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
51
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
80
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
16
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1
Некоторые владельцы готовы использовать электромобили Tesla для майнинга
4
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
164
ASUS выпустит 34-дюймовый монитор для профессионалов и контент-мейкеров
15
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
99
Половина эксплуатируемых видеокарт NVIDIA GeForce старше пяти лет
35
Боевик Ready or Not пока не собирается отдавать первое место в недельном чарте продаж Steam
+
В сети появились тесты эксклюзивного процессора Core i5-12490F для китайского рынка
9

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
20
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
76
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
107
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
20
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
25
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36

Сейчас обсуждают

kilobait3
22:19
таки он изначально не для офа. это что же надо курить что бы его юзать не в тему!
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Spamhommer
22:18
Давай, Илоша, лепи видосики, хомячьё всё схавает.
Илон Маск поделился видео башни для запуска и ловли космического аппарата Starship/Super Heavy
kilobait3
22:17
мад вещь. поднимает 4к 60кадров без пропуска даже на атлоне 2005г. хевку запускал на кор 7200.
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
kilobait3
22:15
каким боком тут плеер. если у тебя апп не могет.
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
daimos
22:15
Так-то 6600, 6600хт, 1660 и 1660ti попой жуй в магазинах
AMD Radeon RX 6500 XT в Европе стоит 299 евро
Вадим Андриевский
22:14
Это не его проблема
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
kilobait3
22:14
с цп и дд из прошлого, они даже в исо не попадают. давай давай.
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Slow Mo
22:12
Задергались перекупы на пике цены ,продажи не растут ,кто хотел закупился .Весной должны на выставке Хопперы представить.По какой цене Куртка выдаст новинки никто точно не скажет ,дофига коррекции
Цена на Ethereum устремились вниз, вслед за ней и доходность майнинга
Михаил
22:12
https://www.youtube.com/watch?v=5MuHAhYxkmk
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
kilobait3
22:12
полноценного аналога велику нет, для просмотра потока в сети он самый всеядный. жрет все что траслируется. с набором плагов и сам может быть ssp tx. в 2001-2005 юзал вмп, пока не познакомился с велико...
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем