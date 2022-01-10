Майнеры переходят на добычу Toncoin на видеокартах

Сегодня наиболее прибыльным активом для майнинга на видеокартах является Эфир. После активации хардфорка London и увеличения сложности сети доходность стала падать, а к началу 2022 года обрушилась в 5 раз по сравнению с показателями 2020 года. Важно понимать, что речь идёт не о чистом доходе в долларах, а о количестве монет, которые выпадают в ходе использования тех или иных мощностей. Поскольку в последнее время Эфир продолжает терять позиции, прибыльность стала ещё меньше, чем в декабре, поэтому многие майнеры ищут альтернативы. Как оказалось, сегодня ни один альткоин не способен сравниться по доходности с Эфиром, поэтому многим кажется, что выхода и вовсе нет. На самом деле вариант всё же есть – и это криптовалюта Toncoin (TON).

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Отметим, что в последнее время данный токен сильно подешевел, поэтому прибыльность на нём также просела, а вот насколько, пока неясно. Сегодня мы предлагаем вам изучить данные, собранные блогерами канала ПРО100 Майнинг. Они составили таблицу, актуальную на начало года. Поскольку и Эфир и Toncoin потеряли часть своей доходности, на точные цифры посуточной прибыльности обращать внимание не стоит, а вот процентное соотношение крайне любопытно.

Вы удивитесь, но наибольший профит замечен на видеокартах Radeon RX 6900 ХТ и Radeon RX 6800 ХТ. Так, если первая позволяет получать на Toncoin +104%, то вторая +95%. Относительно неплохо дают менее дорогие модели 6000-й серии, а вот предыдущее поколение оказалось на Toncoin невыгодным и даже уходит в минус.

Что до видеокарт производства NVIDIA, то здесь всё тоже не так просто. Мы не будем перечислять все модели, но суть такова, что один и тот же графический чип с блокировкой хешрейта LHR и без блокировки имеет кардинально разную прибыльность. Именно поэтому стоит обращать внимание именно на этот параметр. Отметим, что майнинг на Toncoin не сможет заменить такой на Эфире ещё и потому, что разработчики перечислили на кошельки ограниченное количество монет. Как только монеты окончатся (а случится это во второй половине 2022 года), копать будет нечего. Также есть проблема сложности. Пока Toncoin копает небольшое количество майнеров. Как только владельцы видеокарт начнут переходить на Toncoin, сложность сети сильно возрастёт, а каждому будет выпадать сниженное количество монет. К слову, это уже происходит, ведь ещё в первой половине декабря разница между Эфиром и Toncoin по прибыльности была гораздо выше.

P.S. Напомним, одним из преимуществ Toncoin является всеядность. Так, даже на старых видеокартах с 2 Гб видеопамяти можно добывать эту криптовалюту.

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