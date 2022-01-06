Radeon HD 7870 копает около 45 центов в сутки и окупается всего за 120 дней

Нам часто говорят о том, что на видеокартах с небольшим количеством памяти и узкой шиной невозможно майнить. На самом деле возможно, ведь есть криптовалюты, которые можно копать чуть ли не на любом железе, но популярность данных альткоинов низкая, поэтому вы не сможете отбить даже розетку. И всё же, есть одна криптовалюта, которая позволяет получать прибыль даже на старых видеокартах. Не верите?

реклама

На канале CryptoLeo появилось необычное видео, автор которого пытается копать TON Coin на двух видеокартах, пролежавших у него без дела в шкафу много лет. Первая - Radeon HD 6850, вышедшая в далёком 2010 году и Radeon HD 7870, созданная инженерами AMD в 2012 году. Поскольку продажи последней начались в марте, то можно смело утверждать, что видеокарте почти 10 лет. Попытка запустить программу для майнинга на Radeon HD 6850 не увенчалась успехом, ведь старушка имеет на борту всего 1 Гб видеопамяти. А вот Radeon HD 7870 на 2 Гб не только запустилась, но и продемонстрировала весьма обнадёживающие показатели.

В стоковом варианте старушка смогла сгенерировать 285 GH/s, что даёт нам 42 цента в сутки. На самом деле прибыль будет ниже, ведь блогер не учёл расходы на розетку. Следующим шагом был разгон. После непродолжительных манипуляций удалось выжать из Radeon HD 7870 куда более весомые показатели. 491 GH/s – это примерно 74 цента в сутки чистыми и 45 центов с учётом розетки. Если вы не платите за электричество, то можете окупить видеокарту, купленную на вторичном рынке за 9000 рублей за каких-то 120 дней. У нас рекорд, ведь обычно возврат вложений занимает больше года.

Нужно понимать, что майнинг TON Coin продлится недолго. Разработчики выдели не так много монет, поэтому к середине года возможность копать данный альткоин будет заблокирована. Мало того, в последнее время криптовалюта сильно подорожала, что увеличило доходность. Как только ажиотаж спадёт, эффективность майнинга снова обрушится, а значит перед нами очень непостоянный актив. И всё же, если у вас есть несколько таких видеокарт (или аналогичных) 10-летней давности, а также не полностью заполненная ферма, то вы можете в сутки прибавить себе немалые 45 центов. На первый взгляд – это не стоит вашего внимания, но в перспективе, если умножить на 6 месяцев, то 3 таких видеокарты способны дать 250 долларов в плюс. Ещё раз повторимся, что бежать на вторичный рынок за Radeon HD 7870 глупо, поскольку награда слишком маленькая, а вот добавить несколько видеокарт в неполную ферму – можно.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



