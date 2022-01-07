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Майнер рассказал об отказе добычи Эфира на видеокартах в 2022г, поскольку доходность упала в 5 раз
В 2022 году Серёга Солёный планирует переходить на майнинг Биткоина
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Серёга Солёный не перестаёт радовать нас новым контентом. Сегодня мы рассмотрим ролик, посвящённый великому и могучему Proof-of-Stake (PoS). Уже ни у кого не возникает сомнений, что во второй половине 2022 года Эфир перейдёт на протокол Ethereum 2.0, что приведёт к полной остановке майнинговых ферм. Нужно ли предпринимать какие-то меры, а может проще не обращать внимания на подобные глупости, продолжая скупать видеокарты в три раза дороже рекомендованной стоимости? Всё это вы узнаете из ролика через несколько абзацев, а мы рассмотрим первую часть, ибо на вторую просто не хватило терпения (прости, Серёга, было скучно).

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По мнению Солёного, сегодня нет ни одной криптовалюты, добываемой на видеокартах, которая способна заменить Эфир. Обратите внимание на график ниже: 400 миллиардов капитализация и 22 миллиарда суточные торги – даже если сложить сразу 10 популярных криптовалют, которые копают на видеокартах, то их совокупные рыночные торги за 24 часа окажутся ниже, а капитализация меньше в разы. Это значит, что попытки найти альтернативу обречены на провал. Что до самого блогера, то он планирует уходить в майнинг Биткоина. Именно так, Серёга ждёт наиболее благоприятного времени входа.

По его словам, сегодня 1 Bitmain Antminer S19 стоимостью 1 миллион рублей способен приносить 10 долларов чистыми в сутки. При этом только оплата розетки превышает 6 долларов. Если криптовалюты будут дешеветь, то упадёт и цена на устройства типа ASIC. Уже сегодня они появляются за 800 000 рублей, а при падении Биткоина ниже 30 000 долларов, могут стать ещё более выгодны. И вот здесь и нужно понимать простую логику Солёного: падение курса Биткоина приведёт к резкому сокращению чистого дохода. Для многих новичков это окажется сродни разорению, но только не для продвинутых майнеров со стажем, у которых всегда есть заначка в долларовом эквиваленте. 

Итак, как только показатель уйдёт в минус, фермеры начнут массово уходить из неприбыльного бизнеса. Входить в этот момент в майнинг невыгодно, но это только в том случае, если рассматривать фермы в качестве краткосрочного вложения. В случае, если мы говорим о долговременных планах, то подобные действия могут начать приносить доход в будущем. Так, падение курса Биткоина приведёт к уменьшению хешрейта, а значит количество выпадающих монет станет больше. Что до перспективы, то Серёга верит, что за падением всегда наступает подорожание, а значит криптозима не вечна.

В качестве размышления: в первой части Солёный рассказал о своих печальных доходах на Эфире за последние несколько лет. Получается, что за определённый период времени (в среднем, около 40 часов с сентября 2019 года), ему удавалось получать половину монеты Эфира. Сохранять столь высокий профит удавалось до лета 2021 года, после чего количество выпадающих монет начало резко сокращаться. По факту в декабре 2021 года майнер получал около 0.01 монеты за тот же период времени, а значит налицо 5-кратное падение прибыли.

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#майнинг #эфир
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