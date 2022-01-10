Аналитики ожидают дальнейшего снижения курса Эфира

Криптовалюты явно не в лучшей форме. Сегодня уже не так важно, из-за чего обвалился Биткоин, ведь инвесторы и обычные держатели с тревогой смотрят в будущее, надеясь увидеть там оптимистичные прогнозы. Вот только пока хороших новостей нет, а аналитики предполагают, что цифровое золото ждут сложные времена. Если обратиться к мнению крупного аналитика Джастина Беннетта, то можно с уверенностью заявить, что в январе будут проблемы не только у Биткоина, но и у Эфира. По словам эксперта, в первый месяц года мы будем свидетелями нисходящего тренда. Это значит, что Эфир может ещё подешеветь, но реальных цифр аналитик не называет. Джастин предполагает, что мы будем наблюдать постоянные колебания, когда Эфир сможет резко дорожать до 4000 долларов. Если криптовалюта преодолеет эту планку, то может вернуться к бычьему тренду.

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Возвращаясь к графикам, можно увидеть, что Эфир торгуется на самой низкой позиции за последние три месяца. В последний раз криптовалюта испытывала такое сильное давление рынка только в конце сентября, вот только тогда была совсем другая ситуация. Дело в том, что с тех пор произошло два важных события, оказавших сильное влияние на восприятие криптовалюты. Так, в результате активации хардфорка London сильно упали комиссии в сети, что привело к резкому снижению прибыльности майнинга. Фермеры прекрасно осознавали проблему, поэтому многие решили её весьма специфическим образом: докупив огромное количество видеокарт для добычи Эфира.

По сравнению с летом 2021 года, когда произошло первое крупное обрушение криптовалюты, хешрейт вырос в 2 раза, а значит реальная прибыль обвалилась до критических показателей. Если сравнивать с показателями осени 2021 года, то рост сложности увеличился на 30%. Помните Серёгу Солёного? Он показал график выплат за 2020 и 2021 годы. Как оказалось, с 0.5 Эфира за определённый период (чуть меньше двух суток) ферма с идентичным хешрейтом стала приносить меньше 0.1 монеты. Но и это далеко не всё. Дело в том, что в результате ощутимого падения стоимости Эфира продавать эту монету приходится не за 4000 долларов, как это было ещё совсем недавно, а за 3100. Нужно понимать, что купленные в 2020 году видеокарты давно отбили свою стоимость, поэтому работают в плюс, а вот новички заходят с минимальной надеждой на прибыль.

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Не менее сильное влияние на оптимизм майнеров оказывает запланированный переход на протокол Proof-of-Stake (PoS). Предполагается, что во второй половине 2022 года добывать Эфир на видеокартах будет невозможно. Всё это значит только одно: сегодня Эфир испытывает гораздо более сильное давление, чем Биткоин. Вполне возможно, криптовалюта выйдет из медвежьего тренда, но пока аналитики говорят об этом со сдержанным оптимизмом.