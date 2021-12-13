Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
Toncoin можно добывать на видеокартах с 2 Гб и 4 Гб видеопамяти, а также на обычных настольных процессорах
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Несколько дней назад в сети стали появляться данные о том, что новая криптовалюта оказалась эффективнее Эфира. Сегодня мы попробуем разобраться в происходящем и сделаем выводы. Итак, Toncoin должен был принести Павлу Дурову миллиарды долларов (ему, видимо, мало), но вместо этого американский регулятор строго отчитал Павлика за самодурство и строго-настрого запретил ему любые действия с криптовалютой. Но вот беда, часть токенов была уже продана, поэтому пришлось возвращать вкладчикам деньги. Проект какое-то время находился в полуобморочном состоянии, но в какой-то момент разработчики решили, что они справятся и без Павла.

реклама

Недавно этим ребятам в головы пришла гениальная идея в виде создания бесплатного цифрового шума. Подумайте сами: монеты у создателей лежит мёртвым грузом, их никто не берёт, а цена постоянно падает. Это значит, что уже через полгодика можно забыть о планах купить особняк под Лондоном, что явно неустраивает наших героев. Выход есть: созданы несколько кошельков, с которых можно майнить Toncoin. Количество монет там невелико, но разработчикам хватит, ведь 250 дней – это даже больше, чем нужно для раскрутки проекта.

Особенно приятно то, что Toncoin можно копать на слабых видеокартах, на процессорах, мощных видеокартах и вообще на всём, в чём есть процессор или графический чип. Очевидно, что это получится сделать даже на автомобилях Tesla. Ну а теперь перейдём к цифрам. Ссылок на сайт разработчиков мы не оставляем, а вот ребята с канала ПРО100 Майнинг готовы рассказать о своём опыте в подробностях. Так вот, за 1 GH (гигахеш) мощности нам выдают 1.32 монеты. К примеру, в майнинге участвовала ферма из:

  • 2-х GeForce RTX 3060 Ti 
  • 1-х GeForce RTX 3070 Ti 
  • 1-х GeForce RTX 3080 Ti 

Всё это даёт 10 GH в сутки, что на момент создания ролика равнялось 33 долларам. Автор видео предлагает посчитать доход для одной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Итак, она генерирует 2 GH за 24 часа, а значит можно получить 2.66 монеты или 6.65 доллара на момент создания ролика. Для сравнения заблокированная GeForce RTX 3060 Ti LHR способна заработать в сутки 3.1 доллара. Поскольку незаблокированных моделей нет, то добыча Эфира принесёт как минимум в 2 раза меньше реальных денег.

Нужно понимать, что в последние дни курс криптовалют пошёл вниз. Биткоин опустился ниже 47 тысяч долларов, а Эфир просел до 3772 долларов за монету. Аналогичным образом ситуация развивается и для Toncoin. Он просел на 15% за сутки, а вот суточные торги растут. Ещё недавно мы фиксировали чуть больше 2 миллионов за 24 часа, а сегодня цифра перевалила за 3 миллиона и продолжает увеличиваться. Если так пойдёт и дальше, то создатели Toncoin смогут сбыть неликвид очень быстро. Не так важно, что цена монеты падает, ведь этих самых монет у парней просто невероятное количество.

Всего было создано 5 миллиардов монет. На 10 адресах находятся 72% процента всех Toncoin. Это может быть как несколько человек, так и один. Это значит, что у небольшой группы в руках сосредоточены 3.5 миллиарда долларов. Что они с ними будут делать, пока неясно.  

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты


#криптовалюта #видеокарта #toncoin
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
В Таиланде трехэтажная криптовалютная ферма уничтожена пожаром
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
123
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
35
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
44
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
17
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
13
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
13
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
22
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
33
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
25
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
25
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
4
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
18
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
24
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не выйдет на облачных сервисах
9
Похоже NVIDIA готовит бюджетную мобильную видеокарту GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти
7

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
188
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
15
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
12
Поговорим о мини домах
118
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
41
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
26
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12

Сейчас обсуждают

Raytracker77
00:48
Но вот типа такого https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/56056/polzovateli-linux-prodolzhajut-ispytyvat-problemy-s-ssd-nakopitelyami-samsung-860-i-870 Но это касается вообще всех гнусмасов.
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
Raytracker77
00:40
Вот я о том же, а то поставлю вондовез11 и лишусь девственности сзади противоестествнным способом
Windows 11 может серьезно замедлить работу вашего SSD
Noah Hyor
00:40
Справедливо
Final Fantasy XIV Endwalker получила самый высокий пользовательский рейтинг на Metacritic среди проектов уходящего года
Руслан
00:38
Если слово "крайняя" вызывает ассоциацию с половым органом , думаю есть смысл перечитать как Толстого, так и Достоевского .
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Сергей Светлый
00:34
шок-контент
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
Ecowar
00:32
Это тот афтор,которого заслужили оверлокерс.
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12sunflowers
00:32
>Миллионная аудитория позволяет сделать точную выборку и создать диаграммы Миллионы мух не могут ошибаться
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Nemeriz
00:27
В этой помойке есть 1 огромный плюс, в отличии от варзонов и прочих сетевых игр -> все читы имеют крайне малую эффективность. Для нормальных, скилловых игроков, играющих постоянно в взводах, они беспо...
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
Зум
00:26
а можно подробней про глюки в линуксе..? )
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
Valerun PZdun
00:23
Крайняя?.... Лётчик што лэ? Или космонавт? Плоть крайняя бывает на твоём Йонге, всё остальное - последнее. Ибо "по очереди." "Крайняя!"... вмять, заманали коверкать язык Толстого и Достоевского.
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем