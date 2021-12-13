Toncoin можно добывать на видеокартах с 2 Гб и 4 Гб видеопамяти, а также на обычных настольных процессорах

Несколько дней назад в сети стали появляться данные о том, что новая криптовалюта оказалась эффективнее Эфира. Сегодня мы попробуем разобраться в происходящем и сделаем выводы. Итак, Toncoin должен был принести Павлу Дурову миллиарды долларов (ему, видимо, мало), но вместо этого американский регулятор строго отчитал Павлика за самодурство и строго-настрого запретил ему любые действия с криптовалютой. Но вот беда, часть токенов была уже продана, поэтому пришлось возвращать вкладчикам деньги. Проект какое-то время находился в полуобморочном состоянии, но в какой-то момент разработчики решили, что они справятся и без Павла.

реклама

Недавно этим ребятам в головы пришла гениальная идея в виде создания бесплатного цифрового шума. Подумайте сами: монеты у создателей лежит мёртвым грузом, их никто не берёт, а цена постоянно падает. Это значит, что уже через полгодика можно забыть о планах купить особняк под Лондоном, что явно неустраивает наших героев. Выход есть: созданы несколько кошельков, с которых можно майнить Toncoin. Количество монет там невелико, но разработчикам хватит, ведь 250 дней – это даже больше, чем нужно для раскрутки проекта.

Особенно приятно то, что Toncoin можно копать на слабых видеокартах, на процессорах, мощных видеокартах и вообще на всём, в чём есть процессор или графический чип. Очевидно, что это получится сделать даже на автомобилях Tesla. Ну а теперь перейдём к цифрам. Ссылок на сайт разработчиков мы не оставляем, а вот ребята с канала ПРО100 Майнинг готовы рассказать о своём опыте в подробностях. Так вот, за 1 GH (гигахеш) мощности нам выдают 1.32 монеты. К примеру, в майнинге участвовала ферма из:

2-х GeForce RTX 3060 Ti

1-х GeForce RTX 3070 Ti

1-х GeForce RTX 3080 Ti

Всё это даёт 10 GH в сутки, что на момент создания ролика равнялось 33 долларам. Автор видео предлагает посчитать доход для одной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Итак, она генерирует 2 GH за 24 часа, а значит можно получить 2.66 монеты или 6.65 доллара на момент создания ролика. Для сравнения заблокированная GeForce RTX 3060 Ti LHR способна заработать в сутки 3.1 доллара. Поскольку незаблокированных моделей нет, то добыча Эфира принесёт как минимум в 2 раза меньше реальных денег.

Нужно понимать, что в последние дни курс криптовалют пошёл вниз. Биткоин опустился ниже 47 тысяч долларов, а Эфир просел до 3772 долларов за монету. Аналогичным образом ситуация развивается и для Toncoin. Он просел на 15% за сутки, а вот суточные торги растут. Ещё недавно мы фиксировали чуть больше 2 миллионов за 24 часа, а сегодня цифра перевалила за 3 миллиона и продолжает увеличиваться. Если так пойдёт и дальше, то создатели Toncoin смогут сбыть неликвид очень быстро. Не так важно, что цена монеты падает, ведь этих самых монет у парней просто невероятное количество.

Всего было создано 5 миллиардов монет. На 10 адресах находятся 72% процента всех Toncoin. Это может быть как несколько человек, так и один. Это значит, что у небольшой группы в руках сосредоточены 3.5 миллиарда долларов. Что они с ними будут делать, пока неясно.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты



