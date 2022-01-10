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В последнее время я часто балую вас интересными новостями из мира криптовалют. Иногда я беру несколько интересных материалов, превращая их в единое целое, а иногда доношу до вас экспертную точку зрения. Это могут быть западные аналитики, пользующиеся большим кредитом доверия, или их российские коллеги. Подобные материалы всегда вызывают интерес, поскольку мы с вами совершенно внезапно очутились в другом мире. Там, где можно заработать деньги просто купив виртуальных монет на виртуальном кошельке. Кому-то удалось срубить миллионы и даже сотни миллионов долларов. Практически с нуля поднялись криптовалютные биржи, а первые инвесторы в Биткоин могут себе позволить купить целый микрорайон в небольшом российском городе.

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Поскольку я, как и вы, ещё несколько лет назад относился к криптовалютам как к бесполезным активам, которые не имеют будущего, то в 2020 мне пришлось как следует поднять свой уровень знаний на эту тему. Глубоко я не копаю, поскольку мне это не так интересно, но наиболее важные для своей работы данные изучил. В связи с этим хочу посоветовать вам не оставаться в стороне, ведь рядом с нами происходит множество интересного. Возможно, если бы многие из нас не ленились вникать в новые технологии, то сегодня лежали бы на собственном пляже, но пока одни из нас пишут, а другие просто читают. Но на этом тему бесполезных мечтаний оставим в прошлом, ведь сегодня я хочу поговорить не об этом.

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Для начала предлагаю ознакомиться с небольшим материалом, в рамках которого высказывается мнение о скорой кончине мемных криптовалют. Я полностью присоединяюсь к экспертам, точку зрения которых привожу, но хочу расширить тему, поскольку в рамках небольшой новости было невозможно всё это передать. Миллионы инвесторов явно заигрались. Время от времени на рынке случаются большие прорывы, когда отдельным компаниям удаётся увеличить капитализацию в тысячи раз в короткие сроки. Вот только в наше время такие возможности повсюду. В результате миллионы людей скупают виртуальные дома в метавселенных, открывают там гостиницы, продавая всё имущество в реальной жизни в надежде на лучшее будущее. Неясно, выстрелит ли хотя бы одна метавселенная, но нет никаких сомнений, что большинство вкладчиков останутся без денег. А ведь мы с вами говорим о невероятно перспективной технологии, что в таком случае будет с владельцами Догикоинов? Скорее всего, многие из них уже осознали всю бесперспективность своих инвестиций. Кто-то надеется на возвращение Илона Маска, но судя по тому, что происходит в последние дни, хороших новостей для любителей собачьих монет просто нет.

А вообще довольно забавно выглядят прогнозы, о которых я писал весь 2021 год. Учтите, что речь шла не о мелких финансистах из соседнего банка, а о крупных и влиятельных воротилах с Уолл-Стрит. Когда эти ребята рассказывали о подорожании Биткоина до 100 000 долларов, то полагали, что ФРС будет вечно накачивать экономику миллиардами. Ещё бы, ведь немалая часть этих денег тут же попала в карманы миллиардеров, отчего не желать продолжения банкета? В конце 2021 внезапно выяснилось, что безответственная позиция лучших финансистов и экспертов США оказала стране медвежью услугу. Вполне возможно, что мегакорпорации на фоне повышения процентной ставки ФРС ничего не потеряют, ведь деньги уже давно перетекли в глубокие карманы акционеров Apple, а вот ожидать хороших продаж электроники больше не стоит. Все американские бомжи давно купили себе по мобильному телефону, а новых денег им правительство выделять не собирается.

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Мне кажется, что именно агрессивная позиция ФРС запустит начало криптозимы. Возможно, одновременно последуют более жёсткие законодательные инициативы правительства США, которое потребуют от бирж большей прозрачности, а от держателей – вести подробный учёт всех финансовых операций с криптовалютами. Последствия действий ФРС мы увидим уже в ближайшие месяцы, а вот политики могут ещё как минимум полгода заседать в тёплых кабинетах, прежде чем будут готовы озвучить свой вердикт криптовалютам. Скорее всего, этот самый вердикт будет относительно мягким, ведь сегодня США стремится стать столицей майнинга, собирая всех фермеров, копающих Биткоин, под одной крышей. Но в данном случае важен сам факт, ведь любые ограничения приведут к резкому оттоку инвесторов. Многие из этих ребят решили, что они могут удвоить свой капитал без риска потерять всё. Судя по всему, они уже забыли уроки 2018 года. Вот только на этот раз удар будет намного мощнее, ведь в криптовалюты влиты сотни реальных миллиардов долларов.

Криптозима близко. Я ставлю на то, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями обрушения мемных криптовалют. Следом за ними начнут падать биржи, которые будут вынуждены работать в правовом поле. Увы, многие из них не только не хотят, но и не могут этого сделать, а значит им проще будут развалиться, утащив с собой деньги держателей. К середине 2022 года Биткоин последует в пропасть, а следом за ним туда же отправятся и другие монеты. Учитывайте, что это моё мнение, поэтому в реальности всё может обернуться иначе. Единственный минус криптозимы состоит в том, что миллионы людей потеряют свои накопления. Увы, этого не избежать, но я полагаю, что каждый сам отвечает за свои инвестиции, поэтому должен нести ответственность за решения перед собой и своей семьёй. Вообще многие эксперты уверяют, что ниже 25 000 долларов Биткоин не упадёт. Якобы, Киты не дадут цифровому золоту рухнуть, ведь они слишком много денег туда вложили. Я уверен, что эти ребята попытаются сделать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить свои миллиарды, поэтому противостояние будут нешуточным, а падение затяжным.

Кстати, падение Биткоина приведёт к появлению видеокарт в магазинах по крайне низким ценам, а вторичный рынок окажется переполнен отработанными графическими чипами с ферм. Что вы предпочтёте: порадуете несчастных фермеров, или купите новенькую GeForce RTX 3060 за 30 000 рублей?