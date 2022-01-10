Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины

Все вокруг говорят о скором приходе криптозимы. Но как будет на самом деле, не знает никто. Давайте попробуем разобраться, насколько сценарий падения курса Биткоина реален
[ ] для раздела Блоги
+
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время я часто балую вас интересными новостями из мира криптовалют. Иногда я беру несколько интересных материалов, превращая их в единое целое, а иногда доношу до вас экспертную точку зрения. Это могут быть западные аналитики, пользующиеся большим кредитом доверия, или их российские коллеги. Подобные материалы всегда вызывают интерес, поскольку мы с вами совершенно внезапно очутились в другом мире. Там, где можно заработать деньги просто купив виртуальных монет на виртуальном кошельке. Кому-то удалось срубить миллионы и даже сотни миллионов долларов. Практически с нуля поднялись криптовалютные биржи, а первые инвесторы в Биткоин могут себе позволить купить целый микрорайон в небольшом российском городе.

реклама

Поскольку я, как и вы, ещё несколько лет назад относился к криптовалютам как к бесполезным активам, которые не имеют будущего, то в 2020 мне пришлось как следует поднять свой уровень знаний на эту тему. Глубоко я не копаю, поскольку мне это не так интересно, но наиболее важные для своей работы данные изучил. В связи с этим хочу посоветовать вам не оставаться в стороне, ведь рядом с нами происходит множество интересного. Возможно, если бы многие из нас не ленились вникать в новые технологии, то сегодня лежали бы на собственном пляже, но пока одни из нас пишут, а другие просто читают. Но на этом тему бесполезных мечтаний оставим в прошлом, ведь сегодня я хочу поговорить не об этом.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Для начала предлагаю ознакомиться с небольшим материалом, в рамках которого высказывается мнение о скорой кончине мемных криптовалют. Я полностью присоединяюсь к экспертам, точку зрения которых привожу, но хочу расширить тему, поскольку в рамках небольшой новости было невозможно всё это передать. Миллионы инвесторов явно заигрались. Время от времени на рынке случаются большие прорывы, когда отдельным компаниям удаётся увеличить капитализацию в тысячи раз в короткие сроки. Вот только в наше время такие возможности повсюду. В результате миллионы людей скупают виртуальные дома в метавселенных, открывают там гостиницы, продавая всё имущество в реальной жизни в надежде на лучшее будущее. Неясно, выстрелит ли хотя бы одна метавселенная, но нет никаких сомнений, что большинство вкладчиков останутся без денег. А ведь мы с вами говорим о невероятно перспективной технологии, что в таком случае будет с владельцами Догикоинов? Скорее всего, многие из них уже осознали всю бесперспективность своих инвестиций. Кто-то надеется на возвращение Илона Маска, но судя по тому, что происходит в последние дни, хороших новостей для любителей собачьих монет просто нет.

А вообще довольно забавно выглядят прогнозы, о которых я писал весь 2021 год. Учтите, что речь шла не о мелких финансистах из соседнего банка, а о крупных и влиятельных воротилах с Уолл-Стрит. Когда эти ребята рассказывали о подорожании Биткоина до 100 000 долларов, то полагали, что ФРС будет вечно накачивать экономику миллиардами. Ещё бы, ведь немалая часть этих денег тут же попала  в карманы миллиардеров, отчего не желать продолжения банкета? В конце 2021 внезапно выяснилось, что безответственная позиция лучших финансистов и экспертов США оказала стране медвежью услугу. Вполне возможно, что мегакорпорации на фоне повышения процентной ставки ФРС ничего не потеряют, ведь деньги уже давно перетекли в глубокие карманы акционеров Apple, а вот ожидать хороших продаж электроники больше не стоит. Все американские бомжи давно купили себе по мобильному телефону, а новых денег им правительство выделять не собирается.

реклама

Мне кажется, что именно агрессивная позиция ФРС запустит начало криптозимы. Возможно, одновременно последуют более жёсткие законодательные инициативы правительства США, которое потребуют от бирж большей прозрачности, а от держателей – вести подробный учёт всех финансовых операций с криптовалютами. Последствия действий ФРС мы увидим уже в ближайшие месяцы, а вот политики могут ещё как минимум полгода заседать в тёплых кабинетах, прежде чем будут готовы озвучить свой вердикт криптовалютам. Скорее всего, этот самый вердикт будет относительно мягким, ведь сегодня США стремится стать столицей майнинга, собирая всех фермеров, копающих Биткоин, под одной крышей. Но в данном случае важен сам факт, ведь любые ограничения приведут к резкому оттоку инвесторов. Многие из этих ребят решили, что они могут удвоить свой капитал без риска потерять всё. Судя по всему, они уже забыли уроки 2018 года. Вот только на этот раз удар будет намного мощнее, ведь в криптовалюты влиты сотни реальных миллиардов долларов.

Криптозима близко. Я ставлю на то, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями обрушения мемных криптовалют. Следом за ними начнут падать биржи, которые будут вынуждены работать в правовом поле. Увы, многие из них не только не хотят, но и не могут этого сделать, а значит им проще будут развалиться, утащив с собой деньги держателей. К середине 2022 года Биткоин последует в пропасть, а следом за ним туда же отправятся и другие монеты. Учитывайте, что это моё мнение, поэтому в реальности всё может обернуться иначе. Единственный минус криптозимы состоит в том, что миллионы людей потеряют свои накопления. Увы, этого не избежать, но я полагаю, что каждый сам отвечает за свои инвестиции, поэтому должен нести ответственность за решения перед собой и своей семьёй. Вообще многие эксперты уверяют, что ниже 25 000 долларов Биткоин не упадёт. Якобы, Киты не дадут цифровому золоту рухнуть, ведь они слишком много денег туда вложили. Я уверен, что эти ребята попытаются сделать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить свои миллиарды, поэтому противостояние будут нешуточным, а падение затяжным.  

Кстати, падение Биткоина приведёт к появлению видеокарт в магазинах по крайне низким ценам, а вторичный рынок окажется переполнен отработанными графическими чипами с ферм. Что вы предпочтёте: порадуете несчастных фермеров, или купите новенькую GeForce RTX 3060 за 30 000 рублей?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

криптовалюты биткоин криптозима
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
26
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
86
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
3
Обзор игровых корпусов AeroCool 2020/21 годов
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
6
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
31

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 26
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 86
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 39
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
144
Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
51
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
130
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
113
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
36
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
9
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
42
Некогда популярная платформа Clubhouse наконец-то обрела и веб-версию
2
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
51
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
80
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
43
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
3
Энтузиасты запустили TES IV: Oblivion в 8К с добавлением трассировки лучей и 200 модификаций
9
Шестилетняя RX 480 в тестах показала себя лучше, чем новая RX 6500 XT за $200
30
Полное прохождение Dying Light 2 займёт не меньше пятисот часов
19
Главаря мафиозной группировки, скрывавшегося в течение 20 лет, поймали благодаря Google Street View
21
Некоторые владельцы готовы использовать электромобили Tesla для майнинга
4
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
156
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
18
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
14
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
104
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
70
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

Жома Шиблис
17:30
Я лично против долбоёба терентия79
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
Валерий Марков
17:29
Так они теперь разделяют игроков портала (это то, единственное..что ее спасло от полного уничтожения) Раньше портал по умолчанию был 3 разных игры по две карты , и так по кругу. Теперь же все три част...
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
Очко_майнера
17:29
Если скинов не будет то игра говно))) 22й год на дворе
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
Руслан Глинник
17:28
Так и пишите. Поставки карт для майнеров увеличятся на 10 %.
Поставкам видеокарт в этом году прогнозируют рост на 10%
Кристина Рейнхарт
17:27
Консольный гейминг для меня даже не рождался. Даром не нужно.
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Жома Шиблис
17:26
"Цена упала, майнер пошёл купил ещё одну видеокарту, чтобы компенсировать убыток" -Ну ну,скорее с пылающим сранделем поскакал на авито продавать карты
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
Кристина Рейнхарт
17:24
А что делать если я на компе и играю, и работаю? "Кастрированные" варианты как себя в ИИ-рендеринге показывают?
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Bratken
17:22
Покупаешь xbox one s за 32к, гамаешь в че хотел, продаешь. PROFIT
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
rvspost
17:22
Тут 3080 Ti надо, а еще лучше 3090. Может, наконец, Интел выкатит свой флагман на уровне 3070 и карты подешевеют немного...
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Дмитрий
17:22
не ну ниже 6000мгц они даром не сдались на 6 уже стоит 32. неделю назад была 40. нормально цена падает.
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем