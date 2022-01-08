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В 2022 году криптовалюты ждёт большая чистка, а Dogecoin и Shiba Inu могут исчезнуть – Bloomberg
Первый удар по мемным криптовалютам уже нанесла ФРС
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Chia Coin, Raptoreum и Squid Game – всё это далеко не полный список криптовалют, разоривших десятки и даже сотни тысяч людей по всему миру. Поскольку криптовалюты – это относительно новое явления, то политики оказались просто неготовы к инновациям. В результате гигантская отрасль экономики фактически находится в поле цифрового нигилизма, оставляя тысячи лазеек для мошенников, пользующихся доверчивостью обычных пользователей. Очевидно, что нужно что-то менять, вот только никто толком не знает, что именно, и как это сделать. Одно дело взять под контроль биржи, а совсем другое отслеживать переводы криптовалют с холодных кошельков. Непонятно, как рассчитывать налоги и с кого их брать. Мало того, неопределён и статус самих майнеров, а с трейдерами всё куда сложнее, поэтому нужно не только срочно выработать свод законов, но и сделать эти законы понятными.

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Судя по всему, в 2022 году часть стран всё же сможет решить озвученные выше проблемы, вот только всё это не обойдётся без жертв. Эксперты отмечают, что пострадают все криптовалюты, но некоторым из них грозит полное исчезновение. В данном случае речь идёт о мемных токенах, а числе первых претендентов на вылет значатся Dogecoin и Shiba Inu. В пример можно привести мнение старшего стратега по сырьевым товарам Bloomberg Майка МакГлоуна. По его словам, «мусорные» монеты ждёт большая чистка в 2022 году. Что любопытно, первый удар придёт со стороны ФРС.

Известно, что в последние годы регулятор накачивал экономику ничем не обеспеченными долларами. В результате большая часть из них осела в карманах мегакорпораций (Apple), другая ушла в карманы миллиардерам, а остальные были конвертированы в тысячи криптовалют. Майк МакГлоун называет Dogecoin и Shiba Inu идеальным примером спекулятивных активов, которые позволили горстке заинтересованных лиц стать баснословно богатыми. Итак, в самое ближайшее время ФРС поднимает процентную ставку до 1%. Следом три плавных повышения будут в 2023 и ещё два в 2024 году.

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Доллар сильно обесценился, а инфляция захлёстывает, а значит нужны жёсткие меры и непопулярные решения. Эксперты полагают, что рост процентных ставок остановит инвестиции в мемные криптовалюты, а сами держатели начнут массово избавляться от ненадёжных активов. Всё это станет началом конца для Dogecoin и Shiba Inu. К слову, процесс уже начался. Так, ещё в декабре 2021 года обе входили в топ 10 криптовалют по капитализации, а сегодня на их место пришли менее хайповые активы. Эйфория в обществе заканчивается, но насколько долго продлится падения, сказать сложно. Нужно учитывать, что за несколько месяцев на руках у разработчиков мемных криптовалют скопились десятки и даже сотни миллионов долларов в реальных деньгах. Это значит, что Киты попробуют отсрочить падение, но не остановить.

#криптовалюты #dogecoin #shiba inu
6
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