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Ещё три года назад процессор Core i7-7700K считался чуть ли не самым быстрым настольным камнем на планете. Владеть им мечтали все геймеры, которые видели в интернете результаты тестов флагмана Intel. К счастью, на место старых героев всегда приходят новые, а технологический прогресс не стоит на месте. Разработки AMD расшевелили инженеров Intel, что привело к одной из самых удачных линеек Alder Lake-S. На вершине стоит 16-ядерный Core i9-12900K, а уже вскоре в продажу поступит ещё более внушительный камень Core i9-12900KS.

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Много ли вы знаете людей, покупающих флагманы? Как показывает статистика, большинство пользователей обращает внимание на нижний ценовой сегмент. Это значит, что в числе наиболее успешных будет Core i5-12400, цена которого немногим выше 200 долларов. Изучая производительность этого камня, мы забываем, что есть ещё более массовый сегмент, который приносит Intel немалые деньги. Похоже, в 2022 году там наметился новый лидер. Core i3-12100F не способен тягаться с более дорогими конкурентами в многопоточных задачах, требующих наличия высокопроизводительных ядер. Он не обладает тактовой частотой 5 ГГц, а вот в реальных приложениях и играх способен удивить даже самых больших фанатов флагманских процессоров.

Один из первых владельцев Core i3-12100F уже успел протестировать новый камушек. Как оказалось, он с лёгкостью обходит 4-ядерный Ryzen 3 5300G, который был разогнан до 5.6 ГГц с помощью жидкого азота (система LN2). Учтите, что всё это на обычном кулере, идущем в комплекте. Таким образом Core i3-12100F умудрился занять 1 место в топе 4-ядерных процессоров, опережая оверклокерские решения с большим запасом. Кстати, ранее одну из первых строчек там занимал разогнанный до 6440 МГц Core i7-7700K.

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С момента выхода Core i7-7700K прошло 5 лет, а сегодня ультимативная версия данного процессора, разгонная под жидким азотом, уступает камню за 99 долларов, охлаждение которого обеспечивается штатным кулером. Эксперты полагают, что Core i3-12100F станет бестселлером. Его будут ставить в начальные сборки, что позволит собрать недорогой современный компьютер. Кроме того, он может стать сердцем игровых сборок с относительно недорогими видеокартами, показывая отличную производительность по низкой цене. Словом, перед нами претендент на звание лучшего процессора 2022 года.

#процессор #core i3-12100f
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