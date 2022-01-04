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Intel подтвердила, что прокаченный 16-ядерный Core i9-12900KS получит тактовую частоту 5.5 ГГц
При этом все быстрые ядра будут работать на тактовой частоте 5.2 ГГц
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Главная проблема, с которой столкнулась AMD, состоит в невозможности своевременного выпуска процессоров на архитектуре Zen 4 в 2021 году. В результате этого существенно сместился график, что повлекло за собой череду перестановок. Но и это далеко не всё, ведь у Intel таких проблем нет, а значит серия Alder Lake-S не только вышла, но и продолжает доказывать превосходство над Ryzen 5000 в самых различных задачах. Уже через несколько дней в продажу поступят бюджетные процессоры Core i3-12xxx, а также середняки Core i5-12xxx с заблокированным множителем. Они могут занять ощутимую часть рынка благодаря низким ценам и отличной производительности.  

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Неясно, когда AMD планирует анонсировать линейку процессоров Ryzen с 3D V-Cache. Предполагается, что это случится в рамках CES 2022, но это не точно. Теоретически, именно эти камни смогут сократить разрыв между Ryzen 5000 и Alder Lake-S. Если это действительно так, то планам Intel не суждено будет сбыться, а новый флагман Core i9-12900К сменит более продвинутый камень производства AMD. Ранее по сети ходили слухи, согласно которым в продажу должен поступить суперскоростной Core i9-12900KS. Сегодня появились любопытные подробности.

Вчера вечером Intel опубликовала любопытные подробности, фактически раскрыв тактовые частоты ещё не вышедшего камня. На фото можно заметить снимок с программы HWINFO, где представлены тактовые частоты Core i9-12900KS. Как видите, энергоэффективные ядра достигают 4 ГГц, в то время как скоростные большие ядра работают на тактовой частоте 5.2 ГГц. При этом одно ядро достигает невероятных 5.5 ГГц. Это значит, что Intel обязательно укажет эту информацию в рекламе. Даже если отбросить маркетинговую мишуру, то стабильные 5.2 ГГц на быстрых ядрах – это невероятное достижение. Несмотря на прорывные технологии AMD и 7-нм техпроцесс, инженеры красной команды пока даже близко не способны приблизиться к таким показателям.

Будет любопытно посмотреть, что на это ответит Лиза Су. Кстати, множество анонсов состоится именно в ближайшие дни, поэтому сутки будут насыщенными, ведь ожидаются не только релизы процессоров, но и видеокарт. Есть надежда на скорый выход GeForce RTX 3050 производства NVIDIA, а также Radeon RX 6500 от AMD. Это ещё одно противостояние, свидетелями которого нам только предстоит стать.

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Что до Core i9-12900KS, то есть мнение, что он поступит в продажу одновременно или даже после выхода линейки Ryzen с 3D V-Cache, поэтому надеяться на возможность купить такой камушек в ближайшие недели слишком самонадеянно.

#процессоры #core i9-12900ks
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Intel подтвердила, что прокаченный 16-ядерный Core i9-12900KS получит тактовую частоту 5.5 ГГц
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