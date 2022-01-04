Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бюджетный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в играх, но победил в абсолютном зачёте TH
Опубликованы первые тесты бюджетного процессора Core i5-12400
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Одним из самых продаваемых процессоров 2021 года стал 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Нужно признать, что инженеры AMD действительно выпустили крайне мощный камень, который совершил огромный прыжок производительности в однопоточных задачах. Могло показаться, что и в 2022 году красные будут лидировать, но линейка Alder Lake-S нарушила планы AMD. Поскольку пока в магазинах можно найти исключительно дорогостоящие процессоры и материнские платы за 250 долларов, эффект влияния 12-го поколения Intel не так заметен, но уже вскоре всё изменится, ведь на пороге бюджетный чипсеты и камни с разблокированным множителем.

реклама

Сегодня у нас первое официальное тестирование процессора Core i5-12400. Напомним, это 6-дяреный камень, который лишён малых ядер, но обладает режимом многопоточности. Предполагается, что он будет стоить чуть дороже 200 долларов, а версия Core i5-12400F окажется ещё дешевле благодаря отсутствию интегрированной видеокарты. Давайте изучим результаты тестов, проведённых командой Tom’s Hardware.

Прежде всего игры. Некоторые наши читатели могут немного расстроиться, ведь Core i5-12400 так и не смог победить Ryzen 5 5600X, но на самом деле и не должен был, ведь между ними разница в 100 долларов. Очевидно, что почти идентичный по производительности Core i5-12400 выглядит гораздо привлекательнее, чем дорогостоящий и явно переоценённый Ryzen 5 5600X. Но такая ситуация наблюдается только в играх, ведь в синтетических приложениях Core i5-12400 оказывается ощутимо быстрее своего конкурента. Нужно понимать, что в реальности у новинки вообще нет конкурентов, поскольку даже Ryzen 5 3600Х стоит 240 долларов.

А вообще крайне показательно выглядит таблица, в которой можно увидеть соотношение производительности процессоров Intel по сравнению с флагманом Core i9-12900К. В данном случае условия максимально приближены к реальным, ведь в качестве оперативной памяти используются несколько планок DDR4. Результат крайне любопытный, ведь бюджетный Core i5-12400 обеспечивает 87% скорости флагмана в однопоточных тестах (читай – играх). Не удивительно, что по этому показателю бюджетник быстрее дорогостоящего Core i9-11900K, а вот в многопотоке новинка куда скромнее.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как видите, Core i5-12400 выдаёт около 50% производительности Core i9-12900К в сложных рабочих задачах. Именно поэтому можно заявить, что перед нами прежде всего игровой камень. К счастью, Core i5-12400 и не нужно бить рекорды производительности, ведь он стоит чуть дороже 200 долларов. Прибавьте к этому материнскую плату за 100 долларов и стандартную оперативную память DDR4 – и вы получите суперскоростной системный блок. Останется только где-то раздобыть быструю видеокарту.

#процессоры #тесты #core i5-12400
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
Intel подтвердила, что прокаченный 16-ядерный Core i9-12900KS получит тактовую частоту 5.5 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
38
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
23
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
8
Майнер увеличил хешрейт GeForce RTX 3080 Ti до 110 MH/s при помощи прошивки от видеокарты RTX 3090
29
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
57
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
75
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
1
Ровно 13 лет назад Сатоши Накамото добыл первые 50 монет Биткоина – факты, история и Крейг Райт
18
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
56
Acer Swift X 2022 станет первым ноутбуком на дискретной видеокарте Intel Arc Alchemist
+
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
15
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
33
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
77
Энтузиаст создал ПК в ретро-дизайне, основанный на Raspberry Pi
7
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
20
В магазине GOG стартовала бесплатная раздача дополнительного контента для фанатов The Witcher
+
Battlefield 2042, Grand Theft Auto The Trilogy и Far Cry 6 признали худшими играми 2021 года
14
Samsung анонсировала Odyssey Neo G8, мини-светодиодный игровой монитор
3
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
41
Canonical набирает персонал для развития Ubuntu как лучшей операционной системы Linux для игр
4

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
25
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
10
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
105
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
43
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
32
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
13
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
2
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
2

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
17:00
Чёт не очень, пробуй тоньше, говноедина)
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Hacknir
16:59
где ты там работал? а остальные типо не работают что ли?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Hacknir
16:58
так я не майню, мне похеру. Пусть хоть в каменный век завтра все вернется
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Михаил
16:58
У меня такие интела не встречаются. Максимум что я видел это G41 или p965, ну может единично P43 и P45 Массово пк встречаются начало 2005-2006 года, на DDR2
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Paul Gudvin
16:57
5900 3d и 5950 3d тоже будут.
Появилась утечка информации о процессорах нового поколения AMD
Evgeniy Som
16:57
lol 5600Х стоит как 12600К который рвет его по всем параметрам, даже с ддр4 памятью. Он тут еле как держится на уровне 12400.
Бюджетный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в играх, но победил в абсолютном зачёте TH
Jurten Krieg
16:57
Подтверждаю, в 21-й серии камера на уровне обычного 11 яблока, даже не про.
Представлен доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE на Snapdragon 888 по цене от 59 990 рублей
AlexGall
16:56
"Флешки и SSD я не могу советовать для долговременного хранения информации, электрический заряд в полупроводниковых затворах имеет свойство утечки со временем, в отличие от магнитного поля жестких дис...
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
Жома Шиблис
16:56
Тебе и этого за глаза хватит
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Чувак
16:55
Два месяца назад покупал 5600Х за 23, сейчас стоит 25. «Постепенно вниз». Теперь за цену 5600Х можно собрать 12400F + b660.
Бюджетный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в играх, но победил в абсолютном зачёте TH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем