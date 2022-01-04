Опубликованы первые тесты бюджетного процессора Core i5-12400

Одним из самых продаваемых процессоров 2021 года стал 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Нужно признать, что инженеры AMD действительно выпустили крайне мощный камень, который совершил огромный прыжок производительности в однопоточных задачах. Могло показаться, что и в 2022 году красные будут лидировать, но линейка Alder Lake-S нарушила планы AMD. Поскольку пока в магазинах можно найти исключительно дорогостоящие процессоры и материнские платы за 250 долларов, эффект влияния 12-го поколения Intel не так заметен, но уже вскоре всё изменится, ведь на пороге бюджетный чипсеты и камни с разблокированным множителем.

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Сегодня у нас первое официальное тестирование процессора Core i5-12400. Напомним, это 6-дяреный камень, который лишён малых ядер, но обладает режимом многопоточности. Предполагается, что он будет стоить чуть дороже 200 долларов, а версия Core i5-12400F окажется ещё дешевле благодаря отсутствию интегрированной видеокарты. Давайте изучим результаты тестов, проведённых командой Tom’s Hardware.

Прежде всего игры. Некоторые наши читатели могут немного расстроиться, ведь Core i5-12400 так и не смог победить Ryzen 5 5600X, но на самом деле и не должен был, ведь между ними разница в 100 долларов. Очевидно, что почти идентичный по производительности Core i5-12400 выглядит гораздо привлекательнее, чем дорогостоящий и явно переоценённый Ryzen 5 5600X. Но такая ситуация наблюдается только в играх, ведь в синтетических приложениях Core i5-12400 оказывается ощутимо быстрее своего конкурента. Нужно понимать, что в реальности у новинки вообще нет конкурентов, поскольку даже Ryzen 5 3600Х стоит 240 долларов.

А вообще крайне показательно выглядит таблица, в которой можно увидеть соотношение производительности процессоров Intel по сравнению с флагманом Core i9-12900К. В данном случае условия максимально приближены к реальным, ведь в качестве оперативной памяти используются несколько планок DDR4. Результат крайне любопытный, ведь бюджетный Core i5-12400 обеспечивает 87% скорости флагмана в однопоточных тестах (читай – играх). Не удивительно, что по этому показателю бюджетник быстрее дорогостоящего Core i9-11900K, а вот в многопотоке новинка куда скромнее.

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Как видите, Core i5-12400 выдаёт около 50% производительности Core i9-12900К в сложных рабочих задачах. Именно поэтому можно заявить, что перед нами прежде всего игровой камень. К счастью, Core i5-12400 и не нужно бить рекорды производительности, ведь он стоит чуть дороже 200 долларов. Прибавьте к этому материнскую плату за 100 долларов и стандартную оперативную память DDR4 – и вы получите суперскоростной системный блок. Останется только где-то раздобыть быструю видеокарту.