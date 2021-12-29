Предполагается, что анонс новой технологии состоится в рамках CES 2022

Не секрет, что при увеличении разрешения дисплея происходит сильное падение количества кадров в секунду. Поскольку большинство геймеров продолжает сидеть на мониторах с разрешением 1080р, то многие даже не знают о существующей проблеме, но стоит только купить более продвинутый монитор 2К или 4К, как тут же возникает острая необходимость в более мощной видеокарте. На самом деле сегодня многие игры способны поставить в тупик даже такую видеокарту как GeForce RTX 3080, а значит нужны были более эффективные меры.

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Несколько назад NVIDIA предложила технологию DLSS, которая занимается масштабированием (апскейлинг) изображения с помощью алгоритма, основанного на ИИ. С тех пор прошло 3 года, но DLSS так и осталась нишевой, а планов сделать её исходный код открытым у NVIDIA нет. Поскольку AMD реализовала поддержку трассировки лучей с большим опозданием, то и первая попытка составить конкуренцию DLSS оказалась сомнительной и мало эффективной. Проще говоря, AMD Radeon Super Resolution (FSR) пусть и решала ряд проблем, но во многом уступает DLSS как по качеству картинки, так и по эффективности, поскольку видеокарты NVIDIA банально набирают больше fps в играх.

Как оказалось, красные не собираются сдаваться, ведь уже вскоре появится новая технология (назовём её FSR 2), которая не только будет гораздо эффективнее существующей, но и сможет работать практически в любой игре. Мало того, от разработчиков игр вообще ничего не требуется, ведь все ключевые особенности FSR 2 будут содержаться в драйверах Software. Сроки выход не указываются, а значит новая технология явно не появится в ближайшие месяцы, но даже тот факт, что AMD пытается конкурировать с DLSS не может не вызвать у владельцев видеокарт Radeon RX 6000-й серии радость.

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Единственным условием для работы новой FSR будет наличие в игре полноэкранного режима. Сегодня даже индипроекты имеют эту функцию, поэтому продвинутое масштабирование без потери производительности видеокарты получат тысячи игр. Сообщается, что на этот раз технологию апскейлинга удастся реализовать не только на новой архитектуре RDNA 2, но и на более старой – RDNA 1. Таким образом владельцы Radeon RX 5000-й серии вправе рассчитывать на улучшения без дополнительных плат и подписки на новые функции. Инсайдеры отмечают, что технология FSR 2 будет представлена в рамках CES 2022. Что же, осталось ждать совсем немного.