Создатель Догикоина полагает, что его криптовалюту покупают те, кто относится к жизни с юмором и любит веселиться

В чём причина повышенного интереса Илона Маска к Догикоину (Dogecoin)? Если судить по словам самого Илона, то он просто добродушный парень, который узнал о том, что многие из работников Tesla имеют вложения в данную криптовалюту. Этот факт натолкнул Маска на простой вывод: Догикоин представляет собой народный актив, который в первую очередь интересен обычным людям. Одновременно с этим ходят слухи о том, что в этой истории всё не так просто. Назвать доказательства вескими крайне сложно, но почитать о свидетельствах манипуляции со стороны Илона Маска вы можете в нашем материале.

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На самом деле всё это не согласуется с реальным положением дел, ведь на 20 различных кошельках лежат более 49% всех монет. Это значит, что половина всех находящихся на рынке цифровых собак являются собственностью нескольких неизвестных, которые владеют миллиардами долларов, получая огромную прибыль. Взгляните на изображение ниже, где указана не только цена всех находящихся на рынке монет, но и объём суточных торгов, который за последние сутки увеличился на 12%. Подобные противоречия ставят в тупик, поскольку в данном случае слова о народном токене оказываются явной ложью.

Мало того, когда Илона спросили об его отношении к Биткоину, то он тут же заявил, что это криптовалюта для богатых, которая дала очередной инструмент контроля обеспеченным людям. Сегодня утром высказаться о положении криптовалют в обществе решил создатель Догикоина. По его словам, общаясь с людьми, которые владеют Биткоинами, он испытывает постоянный дискомфорт, агрессию, а иногда и оскорбления. Владельцы Эфира более открыты. Они предпочитают веселиться и проводить время в тусовках. Что до владельцев Догикоинов, то эти ребята только и делают, что создают мемы, ведут себя по-детски и в целом выглядят более счастливыми, чем держатели других криптовалют.

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Какую криптовалюту выбрать, решаете только вы. Очевидно, что на счетах Китов находятся сотни миллионов и даже миллиарды долларов, но это не значит, что обычные люди не могут заработать пару тысяч на улучшение своих жизненных условий. К сожалению, приходится констатировать, что в большинстве случаев волатильность и резкие перепады стоимости криптовалют приводят к потере всех накоплений. При этом чрезмерная вера в мемные токены может обернуться для инвесторов катастрофой, поскольку даже Биткоин не способен избежать приближения криптозимы.