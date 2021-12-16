Эксперты представили новые доказательства, подтверждающие правомерность данной теории

Когда у Илона Маска спросили о том, почему он вдруг решил посвятить так много постов Догикоину (Dogecoin), то он заявил, что в его компании работает много людей, у которых есть эта криптовалюта. Основатель Tesla уверен, что это народная криптовалюта, которая обладает гораздо большим потенциалом, чем Биткоин. Одновременно с этим Илон Маск не прекращает балагурить и заявлять, что всё это весело, а его шутки понятны только людям с чувством юмора.

реклама

Казалось, что всё окончилось много месяцев назад, ведь в последнее время Илон ведёт себя сдержанно, но это только казалось, ведь несколько дней назад Маск разразился очередным громким заявлением. Так, он пообещал начать продавать некие товары через официальный магазин Tesla с символикой компании за Dogecoin. Что за товары, и когда это случится, не так важно, ведь курс криптовалюты тут же подпрыгнул на 26%, что вызвало ажиотажный спрос на токены среди обычных держателей. Если обратиться к цифрам, то спустя несколько часов после заявления Илона Маска объёмы торгов выросли на 500%, что говорит о том, что к словам миллиардера всё ещё прислушиваются.

Важно понимать, что многие эксперты неоднократно обвиняли Илона Маска в личном интересе. Якобы, он не просто так рекламирует Dogecoin. Кто-то говорил о том, что сам Илон держит 20% всех монет, другие уверяли, что миллиардер помогает кому-то из знакомых. В любом случае доказать это не было никакой возможности. Похоже, что теперь доказательства налицо. Дело в том, что всего за несколько дней до того, как Илон Маск объявил о решении принимать Dogecoin для оплаты товаров, неизвестный Кит купил 5.3 миллиарда монет на сумму 844 миллиона долларов. Заявления основателя Tesla подогрели интерес к криптовалюте, что тут же привело к увеличению стоимости монет на 26%.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Поймать за руку Илона Маска пока не удалось, но уверенность в том, что он причастен к манипуляциям на рынке криптовалют, стала куда весомее. Кстати, за подобные дела в США могут даже дать вполне реальный срок. Напомним, в начале года бурный рост Биткоина был связан именно с решением Tesla купить криптовалюты на 1.5 миллиарда долларов. После этого Илон Маск отличился целым рядом постов, где заявлял о своей поддержке цифровым активам, а в какой-то момент даже предлагал сделать Dogecoin главной валютой для будущих колонистов Марса.