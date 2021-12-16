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Илон Маск может быть причастен к манипулированию курсом Dogecoin с целью извлечения прибыли
Эксперты представили новые доказательства, подтверждающие правомерность данной теории
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Когда у Илона Маска спросили о том, почему он вдруг решил посвятить так много постов Догикоину (Dogecoin), то он заявил, что в его компании работает много людей, у которых есть эта криптовалюта. Основатель Tesla уверен, что это народная криптовалюта, которая обладает гораздо большим потенциалом, чем Биткоин. Одновременно с этим Илон Маск не прекращает балагурить и заявлять, что всё это весело, а его шутки понятны только людям с чувством юмора.

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Казалось, что всё окончилось много месяцев назад, ведь в последнее время Илон ведёт себя сдержанно, но это только казалось, ведь несколько дней назад Маск разразился очередным громким заявлением. Так, он пообещал начать продавать некие товары через официальный магазин Tesla с символикой компании за Dogecoin. Что за товары, и когда это случится, не так важно, ведь курс криптовалюты тут же подпрыгнул на 26%, что вызвало ажиотажный спрос на токены среди обычных держателей. Если обратиться к цифрам, то спустя несколько часов после заявления Илона Маска объёмы торгов выросли на 500%, что говорит о том, что к словам миллиардера всё ещё прислушиваются.

Важно понимать, что многие эксперты неоднократно обвиняли Илона Маска в личном интересе. Якобы, он не просто так рекламирует Dogecoin. Кто-то говорил о том, что сам Илон держит 20% всех монет, другие уверяли, что миллиардер помогает кому-то из знакомых. В любом случае доказать это не было никакой возможности. Похоже, что теперь доказательства налицо. Дело в том, что всего за несколько дней до того, как Илон Маск объявил о решении принимать Dogecoin для оплаты товаров, неизвестный Кит купил 5.3 миллиарда монет на сумму 844 миллиона долларов. Заявления основателя Tesla подогрели интерес к криптовалюте, что тут же привело к увеличению стоимости монет на 26%.

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Поймать за руку Илона Маска пока не удалось, но уверенность в том, что он причастен к манипуляциям на рынке криптовалют, стала куда весомее. Кстати, за подобные дела в США могут даже дать вполне реальный срок. Напомним, в начале года бурный рост Биткоина был связан именно с решением Tesla купить криптовалюты на 1.5 миллиарда долларов. После этого Илон Маск отличился целым рядом постов, где заявлял о своей поддержке цифровым активам, а в какой-то момент даже предлагал сделать Dogecoin главной валютой для будущих колонистов Марса.

#криптовалюты #илон маск #dogecoin
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