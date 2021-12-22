Первые инвесторы продолжают обналичивать монеты, купленные девять лет назад

Утро понедельника Биткоин встретил стремительным удешевлением. К обеду криптовалюта опускалась ниже 46 000 долларов, а эксперты опасались развития худшего сценария. Многие отмечали, что в настоящее время цифровое золото находится под давлением, поэтому ещё долго будет балансировать на низких и крайне низких позициях. Вообще тон новостей был крайне любопытный. Весь год Биткоин дорожал из-за внезапно вброшенных в экономику США девяти триллионов долларов. Обычные люди просто не знали, куда им деть свалившиеся на них деньги, пытаясь хоть как-то сохранить их в условиях усиливающейся инфляции. Удивительно, но теперь последствия монетарной политики ФРС названы главной причиной нестабильности цифрового золота.

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Курс цифрового золота зависит от множества факторов. Уже вчера вечером настроения сменились на позитивные и быки стали продавливать рынок. На момент написания данного материала за 1 монету давали 49 240 долларов. Поскольку уже через несколько дней начнутся рождественские, а после и новогодние праздники, то предсказать развязку крайне сложно. По мнению одного из экспертов, мнение которого представлено на сайте РБК, сегодня флаг действительно находится в руках у быков. В начале следующего года он ожидает рост Биткоина до 100 000 долларов и выше, после чего рынок ждёт затяжная криптозима. Коррекция достигнет 80%. Скорее всего, подобные изменения станут последствиями тех или иных политических решений, но на тот момент рынок будет сильно перегрет, поэтому раскачать ситуацию сможет даже небольшой толчок.

А вообще в последнее время эксперты всё чаще фиксируют уход с рынка криптовалют первых инвесторов. Ситуация развивалась примерно следующим образом: к какой-то момент появилось много энтузиастов, которые видели в Биткоине будущее. Ясно, что для некоторых несколько тысяч долларов были скорее игрой, но сегодня это не так важно, ведь отдельные личности удерживали монеты все эти годы. Сообщается, что купивший в 2013 году 321 ВТС за 6600 долларов вчера вывел их, получив 15.1 миллиона долларов. Таким образом ему удалось увеличить свои инвестиции в 2300 раз или на 23 000%.

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Это далеко не первая подобная транзакция. 16 и 19 декабря также наблюдалось оживление первых инвесторов. Аналитики полагают, что это мощный сигнал, свидетельствующий о том, что эти неизвестные перестали верить в возможность Биткоина вырасти до 100 000 долларов. Вполне возможно, что они ожидали подорожания, о котором весь год вещали аналитики, но так и не дождавшись слили монеты, опасаясь ещё большего падения.