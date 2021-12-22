В итоге российский клон стоит в 3.6 раза дороже своего китайского аналога

Иногда кажется, что в наше время просто невозможно дерзко и открыто воровать деньги из бюджета, поскольку вездесущий глаз журналиста тут же вас заметит и расскажет о вашем преступлении в деталях. Но в реальности это только кажется, ведь отдельные личности прямо на виду у всех до сих пор проворачивают мошеннические схемы, простоте и элегантности которых позавидовал бы сам Остап Ибрагимович.

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Идея простая: правительство поставило задачу заменить смартфоны на базе операционной системы Android на отечественный аналог. Сказано – сделано. Несколько наиболее предприимчивых ребят выигрывают тендер (о том, как эти самые тендеры выигрываются, читайте в нашем материале) на поставку необходимого количества мобильных телефонов. После этого они отправляются в Китай, где на полученные от государства деньги делают оптовую закупку самых дешёвых аппаратов. Там же на китайском заводе будет установлена российская операционная система, а всё упаковано в правильную коробочку с правильным названием. После этого смартфоны завозятся в Россию и продаются по завышенной цене. На самом деле такой схемой пользуются сотни различных компаний, которым нужны корпоративные телефоны. Точно также поступают мобильные операторы, с тем лишь отличием, что конечная цена не может вырасти в 3.6 раза.

Как сообщается, ребята из российской компании Qtech (ООО «Кьютэк») ранее заключили контракт с РЖД на поставку 16 180 телефонов на общую сумму 427.1 миллиона рублей. Победителем тендера стал аппарат QMP-M1-N-IP68, который в реальности является почти 100% клоном китайского Phonemax M1. Обратите внимание, предприниматели даже не захотели менять фон заставки на российском мобильнике. Это значит, что парни вообще не заморачивались. Они просто взяли уже существующий телефон, попросили переклеить шильдики и поставить вместо Android российскую Аврору. В итоге устройство, которое на Alibaba при заказе от 3000 единиц можно купить за 7300 рублей, продаётся в России за невероятные 26 400 рублей. Как так могло случиться?

В данном случае можно было бы рассказать, что пресловутая Аврора, это всего лишь переименованная Sailfish OS, но об этом вы почитаете в интернете самостоятельно. Что до супердешёвого Phonemax M1, то он вписывается в общие требования РЖД, указанными в ходе тендера: дисплей 5.5-6 дюймов, разрешение 1520х720р, 4-ядерный процессор с тактовой частотой от 1.4 ГГц, аккумулятор от 4000 мАч, от 3/32 Гб ОЗУ и ПЗУ и камеры 5 Мп и 13 Мп (селфи и основная). Также аппарат должен выдерживать кратковременные погружения в воду.

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Представители поставщика на вопрос о том, как смартфон за 7300 при пересечении границы умудрился подорожать до 26 400 рублей, давать комментарии отказались. Молчат и разработчики ОС Аврора. Они могли бы рассказать, сколько вообще стоит установить операционную систему на мобильный телефон, но предпочли проигнорировать вопросы журналистов.