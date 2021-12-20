На протяжение последних десяти лет становится всё очевиднее, что США теряют технологическое преимущество, которое долгие годы было одним из драйверов роста экономики страны. Ещё много лет поспорить с Силиконовой долиной смогут единицы подобных конгломератов, но уже сегодня можно констатировать, что Америка не готова мириться с потерей контроля на столь чувствительном направлении. Вполне возможно, что момент уже упущен. Так, 3D эффекты к уже отснятым фильмам делают в Индии, либо индусы, работающие в других странах. Представители этой страны медленно захватывают создание программного обеспечения и руководящие должности в американских компаниях. Китайский ИИ в разы превосходит аналоги Google и не выходит на внешний рынок только потому, что внутренний ещё не заполнен. Основное производство самых современных полупроводниковых чипов сосредоточено на Тайване и в Южной Корее, а сборка готовых изделий – в Китае. Всё это только часть общей мозаики, а в реальности всё ещё масштабнее.
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На этом фоне правительство США устраивает показательную порку несогласных, используя санкции и угрозы в качестве основного аргумента. Сегодня очевидно, что истерия там достигла точки кипения, поэтому стоит ожидать самых недружественных действий. Как одна и мер защиты от санкций в РФ была введена практика перехода на отечественное программное обеспечение и процессоры. Как показал опыт Сбера, отечественные процессоры пока неспособны конкурировать с западными аналогами. И речь не только о производительности, но и о способности российских компаний выпускать готовый продукт, соответствующий общемировым стандартам.
И всё же, практика госзакупок действует. Если верить исследователям из Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, откаты и взятки являются одной из главных проблем российской экономики, утягивающей её на дно. В данном случае речь не только об электронике и технике, но в целом подобные вещи происходят и в высокотехнологичной сфере. Подробности можно получить по ссылке, мы же отметим, что только за 2021 год откаты съели около 6.5 триллиона рублей, что составляет ровно треть всей доходной части государственного бюджета.
В ходе опроса участники тендеров отмечают, что выступают против коррупции и взяток, но уверяют, что сегодня получить контракт без отката почти невозможно. На данный момент эффективных механизмов контроля просто нет. Предлагается усилить надзор, но в таком случае предпринимателям придётся платить взятки ещё и надзирателям. Возможно, помогли бы более суровые наказания вплоть до конфискации имущества, полученного в результате ведения преступной деятельности на государственной должности. Возможно, но пока чиновники будут продолжать сжигать 35% бюджета, покупая особняки в Лондоне.