В 2021 году общий размер взяток достиг рекордных показателей

На протяжение последних десяти лет становится всё очевиднее, что США теряют технологическое преимущество, которое долгие годы было одним из драйверов роста экономики страны. Ещё много лет поспорить с Силиконовой долиной смогут единицы подобных конгломератов, но уже сегодня можно констатировать, что Америка не готова мириться с потерей контроля на столь чувствительном направлении. Вполне возможно, что момент уже упущен. Так, 3D эффекты к уже отснятым фильмам делают в Индии, либо индусы, работающие в других странах. Представители этой страны медленно захватывают создание программного обеспечения и руководящие должности в американских компаниях. Китайский ИИ в разы превосходит аналоги Google и не выходит на внешний рынок только потому, что внутренний ещё не заполнен. Основное производство самых современных полупроводниковых чипов сосредоточено на Тайване и в Южной Корее, а сборка готовых изделий – в Китае. Всё это только часть общей мозаики, а в реальности всё ещё масштабнее.

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На этом фоне правительство США устраивает показательную порку несогласных, используя санкции и угрозы в качестве основного аргумента. Сегодня очевидно, что истерия там достигла точки кипения, поэтому стоит ожидать самых недружественных действий. Как одна и мер защиты от санкций в РФ была введена практика перехода на отечественное программное обеспечение и процессоры. Как показал опыт Сбера, отечественные процессоры пока неспособны конкурировать с западными аналогами. И речь не только о производительности, но и о способности российских компаний выпускать готовый продукт, соответствующий общемировым стандартам.

И всё же, практика госзакупок действует. Если верить исследователям из Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, откаты и взятки являются одной из главных проблем российской экономики, утягивающей её на дно. В данном случае речь не только об электронике и технике, но в целом подобные вещи происходят и в высокотехнологичной сфере. Подробности можно получить по ссылке, мы же отметим, что только за 2021 год откаты съели около 6.5 триллиона рублей, что составляет ровно треть всей доходной части государственного бюджета.

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В ходе опроса участники тендеров отмечают, что выступают против коррупции и взяток, но уверяют, что сегодня получить контракт без отката почти невозможно. На данный момент эффективных механизмов контроля просто нет. Предлагается усилить надзор, но в таком случае предпринимателям придётся платить взятки ещё и надзирателям. Возможно, помогли бы более суровые наказания вплоть до конфискации имущества, полученного в результате ведения преступной деятельности на государственной должности. Возможно, но пока чиновники будут продолжать сжигать 35% бюджета, покупая особняки в Лондоне.