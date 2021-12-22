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115 актуальных смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 12/12.5 от декабря 2021 года
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В последнее время в прессе стали всё чаще появляться данные о скором выходе MIUI 13. Напомним, первые сведения о прошивке попали в прессу ещё в конце 2020 года. Ожидалось, что MIUI 13 появится на смартфонах Xiaomi весной 2021 года, но по неизвестным причинам мы не увидели данную прошивку до сих пор. Поскольку на дворе 22 декабря, то есть все основания предполагать, что в текущем году этого не случится.

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Согласно некоторым утечкам, уже какое-то время идёт активное тестирование MIUI 13. Инсайдеры не могут определиться с точным числом устройств, поскольку их количество разнится от четырёх до нескольких десятков. Возможно, речь о версиях для различных рынков, но более точных сведений по этому вопросу нет. Несмотря на то, что MIUI 13 несёт множество прорывных функций, стоит признать, что китайская компания откровенно плохо подходит даже к рассылке текущей версии MIUI 12.5. Большинство актуальных телефонов так и не получило русскую версию и уже, скорее всего, не получит. Это касается десятков смартфонов, поэтому перечислять их все мы не будем.

Пожалуй, единственная возможность остаться в строю, получив свежую прошивку и новые обновления безопасности, состоит в ручной установке MIUI 12.5. Ниже вы можете увидеть список мобильных телефонов, для которых данная прошивка доступна. Далеко не все они получили её в декабре, поскольку старые смартфоны могут рассчитывать только на версию MIUI 12.

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Переходите по ссылке, где есть инструкция и большой выбор прошивок к каждому аппарату. Внимательно изучите все подробности, поскольку в некоторых случаях нужен разблокированный загрузчик. Также обратите внимание на происхождение самой прошивки, поскольку если у вас глобальная версия, то без танцев с бубном поставить российскую будет сложно. Отметим, что с высокой долей вероятности в 2021 году больше новых сборок не будет.

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#xiaomi #miui 12.5 #прошивка
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Drukalo
02:47
хорошо когда есть такие тупие дегенерати которие так и сдохнут вложив все в хл@м в мечтах о Халяве)) ...л0шара другие монети сразу загнуться ...хотя тебе непонять у буратин мосга нет
Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
den fed
02:45
чушь
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
den fed
02:42
А чо 20К а не 200К часов ? Ты же грозился быстро. А 20К это лет 7 обычной работы. Это по твоему быстро ? Я комп на апгрейт через 5 лет со всеми потрохами ....
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
Drukalo
02:41
Пойдут вместо манекенов на автозаводи тестить удар об стенку ;))
Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
Drukalo
02:39
Какие м@йнадрочери однако тупие аж смешно ;). Есть только 2 варианта розвития собитий. Если рухнет биток то начнеться криптозима... а к етому идет бо криптобуратини видохлись и фрс станок закручивают...
Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
Сева Шевченко
02:37
Ах по Гикбенчу... ну тогда ладно. Это весомо. Я думал, по Гринвичу.
Крупный розничный торговец в США раскрыл цены на грядущие процессоры Core 12-го поколения
den fed
02:30
чушь ... работает подобный от Самсунга уже 5 лет. Все норм. Температура средняя 39С. Разогрел сильно только в какой то тестовой проге. В реальной работе никогда так нагреть не удалось.
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
Валерий Потапов
02:27
Ну до последнего АМД доит.Материнки дешёвые появятся с процессорами типа 12400 и память ddr 5 вот тогда и цены начнут падать на райзены.Им просто придётся что то делать иначе брать никто не будет
Крупный розничный торговец в США раскрыл цены на грядущие процессоры Core 12-го поколения
Сева Шевченко
02:24
Можно было бы и упомянуть о советском исследовании Венеры, в далекие 60-е прошлого века. Хорошая была еще книга у Стругацких "Страна багровых туч" - и есть неплохая аудиокнига - об экспедиции на Венер...
Надувные аэроботы будут искать инопланетную жизнь в облаках Венеры
Михаил Ааа
02:19
12400F стоит 179$, а он должен быть быстрее 5600Х за 300$. 12600 за 239$, судя по Гикбенчу, быстрее в мультикоре, чем 8 ядерный 5700G за 359$. "Зверские цены" нынче у АМД.
Крупный розничный торговец в США раскрыл цены на грядущие процессоры Core 12-го поколения
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