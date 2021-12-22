В последнее время в прессе стали всё чаще появляться данные о скором выходе MIUI 13. Напомним, первые сведения о прошивке попали в прессу ещё в конце 2020 года. Ожидалось, что MIUI 13 появится на смартфонах Xiaomi весной 2021 года, но по неизвестным причинам мы не увидели данную прошивку до сих пор. Поскольку на дворе 22 декабря, то есть все основания предполагать, что в текущем году этого не случится.
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Согласно некоторым утечкам, уже какое-то время идёт активное тестирование MIUI 13. Инсайдеры не могут определиться с точным числом устройств, поскольку их количество разнится от четырёх до нескольких десятков. Возможно, речь о версиях для различных рынков, но более точных сведений по этому вопросу нет. Несмотря на то, что MIUI 13 несёт множество прорывных функций, стоит признать, что китайская компания откровенно плохо подходит даже к рассылке текущей версии MIUI 12.5. Большинство актуальных телефонов так и не получило русскую версию и уже, скорее всего, не получит. Это касается десятков смартфонов, поэтому перечислять их все мы не будем.
Пожалуй, единственная возможность остаться в строю, получив свежую прошивку и новые обновления безопасности, состоит в ручной установке MIUI 12.5. Ниже вы можете увидеть список мобильных телефонов, для которых данная прошивка доступна. Далеко не все они получили её в декабре, поскольку старые смартфоны могут рассчитывать только на версию MIUI 12.
Переходите по ссылке, где есть инструкция и большой выбор прошивок к каждому аппарату. Внимательно изучите все подробности, поскольку в некоторых случаях нужен разблокированный загрузчик. Также обратите внимание на происхождение самой прошивки, поскольку если у вас глобальная версия, то без танцев с бубном поставить российскую будет сложно. Отметим, что с высокой долей вероятности в 2021 году больше новых сборок не будет.
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