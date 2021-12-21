Благодаря скидкам на видеокарты майнеры могут пополнить свои фермы видеокартами GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060 Super с немалой экономией

Многие полагают, что нет никакой возможности понять, какие видеокарты покупают майнеры, а какие достаются геймерам. Может быть, если нет желания разбираться, то всё действительно кажется сложным, но на самом деле нужно всего лишь ориентироваться на хешрейт и конечную цену для потребителя. Сегодня мы как следует изучим эту тему.

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Давайте сравнивать: есть видеокарта Radeon RX 6600. Сегодня она стоит 65 000 рублей, что на 8000 рублей дешевле, чем было ещё несколько дней назад. Скидка довольно посредственная, но нас в первую очередь интересует хешрейт, а он здесь стартует с 27 MH/s. В то же время есть видеокарта GeForce GTX 1660 Ti, которая ощутимо уступает Radeon RX 6600 по производительности, но может предложить хешрейт от 29 MH/s. Обе стоят 65 000 рублей, но ритейлеры прекрасно понимают, что большинство геймеров не может себе позволить такую дорогую игрушку, поэтому осознанно выставили сильно завышенную цену на GeForce GTX 1660 Ti. Обе в майнинге примерно идентичны, а значит разница только в системе охлаждения и заводском разгоне.

Примерно аналогичная ситуация и с Radeon RX 6600 ХТ. Данная модель намного превосходит по производительности GeForce GTX 1660 Super, но стоит всего на 4000 рублей дороже. Стороннему наблюдателю такое поведение магазина может показаться странным, но и здесь всё дело в майнерах. Первая показывает хешрейт на уровне 32.5 MH/s, что всего на несколько единиц больше, чем у GeForce GTX 1660 Super. Вот вам и разница в цене в 2 MH/s.

А есть ещё и GeForce RTX 2060 Super. Ещё недавно она стоила больше 100 000 рублей, а недавно подешевела. Это вызвало настоящий ажиотаж у майнеров, который за 20 декабря купили данную карту в количестве 16 единиц. Ну а секрет на поверхности: 44 MH/s. Не так важно, что GeForce RTX 2060 Super за 86 000 рублей медленнее чем Radeon RX 6600 ХТ за 71 тысячу. Разница в 15 тысяч при явном преимуществе последней никого не волнует, ведь майнерам нужен именно высокий хешрейт.

Если уж речь зашла о скидках, то стоит упомянуть снижение цен на несколько моделей GeForce RTX 3080, которые скинули по 20 000 рублей. Окупаемость данной карты под вопросом, а цена стартует со 167 000 рублей. Любителей видеокарт AMD порадует скидка на Radeon RX 6900 XT. Сегодня модель производства Gigabyte продаётся по скидке в 55 000 рублей.

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Стоит понимать, что для промышленного майнинга лучше подойдут GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super. Ну а обычный геймер предпочтёт время от времени копать Эфир на Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 ХТ, поскольку обе гораздо быстрее своих соперниц в играх.