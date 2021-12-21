Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Благодаря скидкам на видеокарты майнеры могут пополнить свои фермы видеокартами GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060 Super с немалой экономией
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Многие полагают, что нет никакой возможности понять, какие видеокарты покупают майнеры, а какие достаются геймерам. Может быть, если нет желания разбираться, то всё действительно кажется сложным, но на самом деле нужно всего лишь ориентироваться на хешрейт и конечную цену для потребителя. Сегодня мы как следует изучим эту тему.

реклама

Давайте сравнивать: есть видеокарта Radeon RX 6600. Сегодня она стоит 65 000 рублей, что на 8000 рублей дешевле, чем было ещё несколько дней назад. Скидка довольно посредственная, но нас в первую очередь интересует хешрейт, а он здесь стартует с 27 MH/s. В то же время есть видеокарта GeForce GTX 1660 Ti, которая ощутимо уступает Radeon RX 6600 по производительности, но может предложить хешрейт от 29 MH/s. Обе стоят 65 000 рублей, но ритейлеры прекрасно понимают, что большинство геймеров не может себе позволить такую дорогую игрушку, поэтому осознанно выставили сильно завышенную цену на GeForce GTX 1660 Ti. Обе в майнинге примерно идентичны, а значит разница только в системе охлаждения и заводском разгоне.

Примерно аналогичная ситуация и с Radeon RX 6600 ХТ. Данная модель намного превосходит по производительности GeForce GTX 1660 Super, но стоит всего на 4000 рублей дороже. Стороннему наблюдателю такое поведение магазина может показаться странным, но и здесь всё дело в майнерах. Первая показывает хешрейт на уровне 32.5 MH/s, что всего на несколько единиц больше, чем у GeForce GTX 1660 Super. Вот вам и разница в цене в 2 MH/s.

А есть ещё и GeForce RTX 2060 Super. Ещё недавно она стоила больше 100 000 рублей, а недавно подешевела. Это вызвало настоящий ажиотаж у майнеров, который за 20 декабря купили данную карту в количестве 16 единиц. Ну а секрет на поверхности: 44 MH/s. Не так важно, что GeForce RTX 2060 Super за 86 000 рублей медленнее чем Radeon RX 6600 ХТ за 71 тысячу. Разница в 15 тысяч при явном преимуществе последней никого не волнует, ведь майнерам нужен именно высокий хешрейт.

Если уж речь зашла о скидках, то стоит упомянуть снижение цен на несколько моделей GeForce RTX 3080, которые скинули по 20 000 рублей. Окупаемость данной карты под вопросом, а цена стартует со 167 000 рублей. Любителей видеокарт AMD порадует скидка на Radeon RX 6900 XT. Сегодня модель производства Gigabyte продаётся по скидке в 55 000 рублей.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Стоит понимать, что для промышленного майнинга лучше подойдут GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super. Ну а обычный геймер предпочтёт время от времени копать Эфир на Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 ХТ, поскольку обе гораздо быстрее своих соперниц в играх.

#видеокарты #майнинг #geforce gtx 1660 ti #geforce rtx 2060 super #хешрейт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Коробки с NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti попали в объектив
В сеть просочилась фотография упаковки видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming
Доступно изображение упаковки видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
25
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
7
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Loop Hero
37
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
50
Китайские майнеры продолжают свою работу несмотря на запреты со стороны властей
19
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
76
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
121
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
3
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
17
Майнер показал сгоревшую ферму из 72 устройств ASIC общей стоимостью 4 500 000 рублей
24
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
5
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
1
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
20
Флагманы Samsung 2017 года получили обновление One UI, несмотря на официальное прекращение поддержки
3
Японцы разгадали секрет китайского электромобиля за $4500: низкий ресурс и высокая ремонтопригодность
19
GM образно наехала своим электрическим пикапом Hummer EV на Tesla Cybertruck
4
MSI добавит поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат 300 серии
37
AORUS и Intel разыгрывают партию материнских плат, посвящённых городам Америки
7
Дискретные видеокарты GeForce RTX 2050 и MX500 могут оказаться медленнее iGPU на Ryzen 6000
6
Недовольные «токсичностью» Quantic Dream геймеры не хотят, чтобы студия работала над Star Wars Eclipse
11

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
25
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
52
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
49
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
39
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
30
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
32
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
1

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
02:14
Вот-вот. Мне даже 27 дюймов кажутся избыточными. 24 оптимален.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Анатолий Павлюшин
02:12
Мне он нужен на кухню, чтобы подключить комп и смотреть ютьюб. Ну и иногда поиграть во что-то простое, например, Гвинт.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
32Влад32
02:12
Если ты когда ни будь играл на Сеге Дримкаст, то должен понять, что такое интересная оптимизированная игра. Там был процессор с частотой 200 МГц и одноконвейерная видеокарта. Игра всегда выдавала стаб...
22% геймеров отказались от игр в 2021 году, а 34% проходят старые серии – статистика 3DCenter
Roman Roman
02:09
В Skyrm есть обелиск, который даёт силу которая позволяет раз в сутки воскрешать трупы в определённом радиусе вокруг себя. И они становятся твоей армией на 10 минут реального времени. Потом спишь и сн...
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
Dmitry Smit
02:05
Какого .уя она на английском, если русские разрабы?
Новые подробности вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. боевика Pioner: размеры игрового мира, MMO-элементы и кое-что ещё
enzolas
01:55
Не завидуй.
Бесплатная утилита разгона Project Hydra для Ryzen 5000 теперь доступна для скачивания
Андрей Ведмеденко
01:54
Но как по мне всё что выше 100ппи не имеет смысла! Если вы конечно не в 30-50 см от монитора. 32 дюйма это минимум метр до монитора то есть ппи больше 100 и не нужен на таком расстоянии
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Ivan Rs
01:52
Откуда у тебя в бомжпомойке (судя по фото) 8 3080? Ремонт бы тогда лучше сделал
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Андрей Ведмеденко
01:52
В инете есть калькулятор ппи. Не благодари: 27" 2к 150% = ппи 163. 31.5" 4к 100% = 140ппи То есть чтобы получить ппи 163 на 31.5" 4к тебе нужно будет ставить разрешение +120%, это 4600х2592
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
den fed
01:44
за 5 коп ?
Что такое технология умной одежды и как она работает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем