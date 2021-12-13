Попробуем разобраться, какие изменения ждут Эфир в ближайшее время

Сегодня криптовалюты сталкиваются со всё большим отторжением со стороны политиков, крупных финансистов, инвесторов и обычных пользователей. Возможно, всё было бы не так сложно, если бы криптовалюты не оставляли гигантский углеродный след. Сегодня голоса зелёных как никогда сильны, а значит отказ от доказательства работы (Proof of Work) может стать началом всеобщего принятия. На самом деле это ничего не гарантирует, ведь количество мошенников в областях, связанных с блокчейном, растёт, а любые удары по Биткоину грозят потерями для десятков миллионов людей по всему миру. Сегодня мы писали о том, что Эфир становится проблемой для экологии, потребляя в 35 000 раз больше электричества, чем криптовалюта, майнинг которой осуществляется по протоколу Proof of Stake.

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Поскольку «Бомба сложности» снова откладывается, у многих наших читателей возникли вопросы относительно точных сроков перехода на алгоритм Ethereum 2.0. Увы, сегодня мы не дадим ответа на этот вопрос, но только потому, что никто не может, о чём далее и поговорим. Итак, несколько дней назад Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира. Мы хотели поделиться этой информацией с вами раньше, но статья у Виталика получилась немаленькой, а времени с ней полностью ознакомиться просто не было.

«Эндшпиль» – именно так основатель Эфира назвал свою статью. Напомним, эндшпиль – это заключительный этап шахматной партии. В данном случае может показаться, что речь идёт о том, что Ethereum 2.0 действительно находится на пути к реализации, вот только это не так, ведь Виталика беспокоят не менее важные вещи. В первую очередь он ожидает появления так называемого второго уровня ставок, что позволит снизить требования к ресурсам, уменьшив размер блока и увеличив скорость проведения транзакций. После этого появится доказательство мошенничества, называемое ZK-SNARK. Это один из самых новых и мощных инструментов, позволяющих не только повысить надёжность сети, но и повысить конфиденциальность отдельных её участников.

Очередное предложение касается появления выборки доступности данных, что откроет возможность проверки всех доступных блоков. Это ещё одна часть целостного плана по увеличению количества транзакций за секунду без появления ошибок, потери конфиденциальности и любых других проблем у майнеров и держателей Эфира. В конце концов должны появиться так называемые вторичные каналы транзакций. Это заблокирует цензуру в цепочке блоков, повысив надёжность транзакций.

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И где же тут Ethereum 2.0. А всё не так просто. Пока неясно, как будут происходить те или иные изменения. Идей много, но реализация хромает, ну а разработчики просто не способны договориться. Прежде чем Эфир перейдёт на Proof of Stake, случится следующее: слияние с сетью Beacon Chain, в рамках которой тысячи держателей уже заблокировали миллионы монет на миллиарды долларов. Всё это невозможно без более эффективного масштабирования сети, а значит потребуется появление цепочек Shard (Shard Chains). Сделать это одним махом не получится, поэтому данный хардфорк разделят на насколько этапов. Теоретически, Ethereum 2.0 запланирован на 2022 год, ну а указанные выше изменения – это далёкое светлое будущее. Виталик Бутерин пишет, что потребуются годы, прежде чем всё это будет реализовано. Словом, никто никуда не торопится, и мы не будем. Копайте Эфир, ведь пока нет даже приблизительной дорожной карты хардфорков.