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Китайская видеокарта JM9 выглядит разочаровывающе и окажется в 6 раз медленнее GeForce GTX 1080
8 Гб GDDR5, 128-битная шина и TGP 30 Вт
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Рынку видеокарт нужна новая кровь. NVIDIA и AMD оказались неспособны справиться с кризисом, а их попытки сбалансировать продажи привели к самому большому дефициту видеокарт в истории. Обе компании помнят криптопохмелье 2018 года, поэтому предпочли наращивать производство медленно. Увеличить число графических чипов в 2022 году должна Intel. Линейка ARC Alchemist всё ещё выглядит тёмной лошадкой, но это не значит, что она окажется разочаровывающей.

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Осенью напомнить о себе решила китайская компания Jingjia Micro. С одной из презентаций просочился слайд, на котором можно рассмотреть технические характеристики двух видеокарт линейки JM9. JM9231 должна была получить низкую цену на уровне GeForce GTX 1050, обходя данную модель по производительности за счёт 8 Гб видеопамяти с более высокой пропускной способностью. JM9271 казалась настоящим китайским чудом, ведь ей прочили соперничество пусть и с не очень новой, но весьма мощной GeForce GTX 1080. Посмотрите слайд ниже, ведь это всё, что осталось от амбиций Jingjia Micro.

В данном случае журналисты Fast Technology предлагают не списывать китайскую компанию со счетов, а вот её первый продукт окажется весьма посредственным даже по меркам бюджетных графических чипов. Итак, от 16 Гб памяти, созданной по стандарту HBM, не осталось и следа. Нет здесь никаких 8 TFLOP, ведь всё куда проще и банальнее: 8 Гб старой GDDR5 с тактовой частотой 8 ГГц, шина 128-битная, а пропускная способность замерла на отметке 128 Гб/с. Согласно обновлённым спецификациям, первая видеокарта в линейке JM9 (а будут и другие?) сможет предложить уровень производительности 1.5 TFLOP. Для сравнения, на GeForce GTX 1080 этот показатель в 6 раз выше и соответствует 9 TFLOP.   

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Вполне возможно, что это только первый продукт, а следом придут и другие. Может быть так и будет, но пока китайская производственная машина не способна конкурировать даже со старыми флагманами NVIDIA. В качестве бонуса сообщается о низком энергопотреблении на уровне 30 Вт. Это значит, что такая карта не требует дополнительного охлаждения и может быть установлена в качестве затычки, выводя картинку на монитор. Что же, как бюджетная замена иностранным продуктам сойдёт, но как перспективный продукт – не очень. Кстати, сегодня даже нет точных сроков, когда JM9 поступит в продажу. Может быть в первой половине 2022 года, или во второй. Кого это теперь волнует?

#geforce gtx 1080 #видеокарта #jingjia micro #jm9
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