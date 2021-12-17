За сутки сжигается Эфира на $36.75 млн

Сегодня мы уже констатировали, что криптовалюты дешевеют. За утро 17 декабря Биткоин отыграл 500 долларов, но пока ни о какой стабильности и речи быть не может. Изучить данную тему можно в нашем материале, а в данный момент мы сосредоточимся на Эфире, цена которого волнует многих наших читателей.

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Несколько дней назад в сеть попала дорожная карта, составленная Виталиком Бутериным. Создатель Эфира рассказал о своих ожиданиях, но не сказал ни словам о том, когда нам ждать перехода сети на алгоритм добычи Proof of Stake. Если судить по его же заявлениям, то это должно было произойти в 2021 году, но пока Виталик не готов обсуждать пресловутый Ethereum 2.0 даже в рамках 2022 года. Многие наши читатели уверены, что несмотря на проблемы PoS заглянет к нам уже в середине 2022 года, но это крайне маловероятно, поскольку нет никаких подтверждений подготовки соответствующих хардфорков.

Сам Виталик поясняет необходимость перехода на Ethereum 2.0 увеличением количества транзакций и повышением безопасности системы, но почему в таком случае это приведёт к полному отказу от майнинга, тогда как миллионеры продолжат получать Эфир благодаря стейкингу? Согласно данным ресурса Ultrasound, резкое падение доходности фермерства происходит прямо сейчас. Вчера мы могли убедиться в том, что отбить вложения в новую видеокарту почти невозможно, а сегодня предметно увидим доказательства этого утверждения.

Обратите внимание на изображение выше. Как видите, за 132 дня после перехода на хардфорк London, сожжено 1 211 305 монеты Эфира. Если считать по текущему курсу, то это 4.6 миллиардов долларов, которые не дошли до карманов майнеров и были благополучно сожжены во благо Китов. Куда интереснее эти же показатели в аспекте одного дня или часа. К примеру, за последний день сожжено 9597 монет на 36.75 миллиона долларов. Это значит, что в час уничтожается более полутора миллиона долларов, ну а в минуту 25 525 долларов.

Куда больше? Вы удивитесь, но есть куда, ведь на июнь 2022 года запланирован хардфорк «Бомба сложности», который увеличит на 50% время между блоками, сгенерированными в сети Эфириума. Это значит, что доходы упадут на 50%, и всё это станет предвестником изменений, которые нам готовит Ethereum 2.0.

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Если у вас будет время изучите сайт Ultrasound. Там много любопытной статистики, которая свидетельствует о том, что Эфир вошёл в стадию, когда вернуться уже нельзя, а значит отказ от майнинга и стейкинг – это неотвратимость, которая наступит очень скоро.