Никто точно не знает, каким будет курс Биткоина завтра

На крипторынке неспокойно. Чудя по всему, вскоре весь мир будет расплачиваться за решения, которые принимали несколько людей, не способных мыслить реалистично, пытаясь натянуть мир на виртуальный глобус, нарисованный в их головах. Пока экономики десятков стран находятся в предвкушении последствий, ведь не до конца понятно, как инфляция в США ударит по национальным валютам. Что до Биткоина, то высказываются кардинально разные точки зрения. Кто-то уверен, что финансовая нестабильность выгодна держателям криптовалют. Якобы, инвестиции в Биткоин способны перекрыть любую инфляцию, что делает его идеальным инструментом для долговременных вложений. Нужно понимать, что массовое инвестирование в Биткоин существует всего год, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть такую точку зрения никто не может.

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Что до противоположной позиции, то здесь всё просто: аналитики уверяют, что Биткоин последует вслед за финансовым рынком, что только усугубит проблему. А вообще человечество жутко любит слушать экспертов. Иногда даже неясно, кто этих людей назначил таковыми, но это не мешает им высказывать свою позицию. Роберт Кийосаки, автор нашумевшей книги «Богатый папа, бедный папа», неожиданно заявил о скором крахе криптовалют. По его словам, из-за неправильной монетарной политики США весь мир находится на краю пропасти. Уже вскоре нас ждёт удешевление всех значимых активов, от золота и недвижимости, до доллара и Биткоина. Вообще, Роберт довольно странный малый. После столь мрачных прогнозов он тут де добавил, что, когда Биткоин рухнет, нужно как следует запастись им на самых низких позициях. Читатели стали упрекать Роберта в непоследовательности. Один из них заявил, что последовал недавнему совету, купив побольше Биткоинов и золота, а теперь оказывается, что всё было напрасно.

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А вообще некоторые аналитики отмечают, что судьбу Биткоина решат даже не политики, а майнеры. Так, если шахтёры продолжат копать даже после краха и резкого обрушения, то есть высокие шансы вернуться к рекордным значениям в будущем. Ну а сегодня впору констатировать очередное падение цены цифрового золота. Впервые за несколько месяцев Биткоин упал ниже 47 000 долларов, что создало негативную волну на рынке. Следом пошёл вниз Эфир, который стоит дешевле 3900 долларов. Аналитики сдержанно комментируют текущее понижение курсов криптовалют, предлагая подождать реакции рынка. Нужно понимать, что буквально вчера Байден снова повысил предел государственного суверенного долга на 2.5 триллиона долларов. Это позволило США избежать дефолта и спокойно выплачивать проценты по облигациям до 2023 года. Именно тогда нужно снова поднять потолок с 31.4 триллиона до 33 триллионов или выше.