Вернуть вложения с фермы на базе GeForce RTX 3060 можно только через 21 месяц, вот только Proof of Stake сартует раньше, чем через год

Очередное падение курса криптовалют привело к тому, что майнеры стали меньше покупать видеокарт, а значит магазины понемногу начали радовать нас скидками. Несколько дней назад мы могли познакомиться с наиболее популярными моделями, которые подешевели до 10%, что повысило их привлекательность как среди геймеров, так и майнеров. Сегодня мы изучим целесообразность покупки нескольких видеокарт для майнеров, но в этот раз ограничимся только относительно недорогими моделями, оставив скоростные GeForce RTX 3080 за бортом.

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Начнём с GeForce GTX 1660 Super. Как видите, на данный момент 8 таких видеокарт обеспечивают вас прибылью на уровне 15.10 доллара в сутки. Это соответствует 453 долларам в месяц или 33 300 рулей. Поскольку одна видеокарта стоит 67 000 рублей, то собрать ферму на 8 моделей обойдётся вам в 536 000, а значит вернуть вложения можно за 16 месяцев.

Далее следует GeForce GTX 1660 Ti. Ферма приносит 12.30 доллара за 24 часа или 369 долларов (27 100 рублей) за 30 дней. Получается, что если одна видеокарта стоит 65 600 рублей, то вернуть вложения с фермы стоимостью 525 000 рублей можно за 19 месяцев.

Особой популярностью пользуется GeForce RTX 3060. Дна такая видеокарта стоит немалых 84 000 рублей, а ферма приносит 14.42 доллара в сутки. Нужно понимать, что перед нами видеокарта с урезанным хешрейтом, поэтому результат именно такой. В месяц ферма на 8 видеокарт GeForce RTX 3060 приносит 432 доллара или 31 700 рублей. Получается, что надеяться на возврат вложений вам можно будет через 21 месяц.

Какие выводы из всего это можно сделать? Мы часто видим различные видео от успешных блогеров, которые рассказывают о своих огромных доходах. Может быть, у кого-то доход и есть, вот только с условием, что видеокарты покупались год или два назад. Если же вы насмотритесь подобных роликов, или почитаете несколько достоверных гайдов и купите ферму из GeForce RTX 3060, то к своему удивлению обнаружите, что вернуть вложения практически нереально. Важно учитывать, что некоторые авторы не указывают, что владеют первой серией GeForce RTX 3060, блокировка которой легко снимается нужным драйвером. Это значит, что доходность у них абсолютно не совпадает с теми значениями, что получат начинающие майнеры.

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В реальности всё может быть ещё хуже, ведь переход на Ethereum 2.0 должен состоятся в 2022 году, а окупаемость указанных выше видеокарт превышает 12 месяцев. Вы просто не успеете вернуть свои вложения, а значит алгоритм Proof of Stake начнёт свою работу раньше, чем вы получите первую прибыль.