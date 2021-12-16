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Выясняем, падает ли производительность процессоров AMD Ryzen в играх под Windows 11 по тестам SH
Насколько данная проблема актуальна в конце 2021 года для процессоров AMD Ryzen? Давайте разбираться
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Сразу же после выхода Windows 11 стало ясно, что ребята из Microsoft допустили грубую оплошность, что привело к снижению производительности на процессорах AMD. Пострадали не отдельные материнские платы или процессоры и даже не серии, а абсолютно все актуальные камни. Это значит, что начиная с Ryzen 2000-й серии и заканчивая последним поколением ощущался дискомфорт. В каких-то приложениях эффект был заметнее, ну а в других – почти незначительный. В течение месяца Microsoft выпустила патч с исправлениями, а после этого никаких данных о проблемах не поступало. Такое ощущение, что все враз забыли об ощутимом проседании процессоров AMD. Кстати, именно в играх наблюдалось больше всего проблем.

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Сегодня мы как следует разберёмся, можно ли на процессоре Ryzen 9 5900X рассчитывать на полноценный игровой опыт, или Windows 11 способна портить нервы фанатам AMD даже в конце 2021 года. Тесты проведены командой TheSpyHood. Использовалась мощная видеокарта GeForce RTX 3080, а для сравнения игры запускались под Windows 10. Через один абзац можно посмотреть ролик, а мы взглянем на несколько скриншотов и сделаем выводы.


Прежде всего стоит отметить работу команды Microsoft, которая при поддержке специалистов AMD действительно смогла выпустить эффективный патч, решающий проблему замедления игр под Windows 11. Если вы предпочитаете играть в разрешении 1080р, то в некоторых играх заметите разницу в несколько fps. В данном случае поделать ничего нельзя, ведь небольшое отставание процессоров AMD на новой операционной системе всё же осталось. В большинстве случаев после перехода в разрешение 2К разница стирается полностью. А вообще здесь мы снова возвращаемся к проблеме определения разницы между 138 и 140 кадрами в секунду.

Многие наши читатели страдают от дефицита видеокарт. Кто-то перешёл на бюджетную GeForce GTX 1050 Ti, некоторые раздумывают о перспективе покупки процессора Ryzen 5 5600G с мощной интегрированной графикой. Немало и тех, кто всерьёз решил перейти на игровые приставки. Особенно последняя информация стала актуальна после подтверждённого взлома PlayStation 4. Распространение эксплойта без всякого сомнения приведёт к повышенному интересу к консолям, но в данный момент нам важно знать, что с процессорами Ryzen всё в полном порядке. Вообще стоит указать, что за 2021 год у Microsoft это не последняя проблема с процессорами. Так, из-за особенностей линейки Intel Alder Lake-S, десятки игр с защитой Denuvo стало просто невозможно запустить. Будем надеяться, что в 2022 году софтверный гигант перестанет подбрасывать нам неприятные сюрпризы.

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#microsoft #процессоры #amd ryzen #windows 11
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