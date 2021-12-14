Может ли сегодня интегрированная видеокарта заменить недорогую дискретную? Давайте разбираться

Помните ли вы середину 2020 года, когда видеокарты свободно лежали на полках, а мы с вами ругали NVIDIA, которая отказывается снижать цену на GeForce RTX 2060? Тогда казалось, что всё это безобразие исправит выход видеокарт нового поколения. Удивительно, но решение не найдено, а положение стало в разы хуже, ведь весь 2021 год рынок видеокарт штормит. Цены растут, майнеры разбирают всё под чистую, а производители разводят руками. Положение тяжёлое, а NVIDIA уверяет, что не имеет морального права требовать с партнёров удерживать цены на видеокарты на рекомендованном уровне, ведь резкое увеличение стоимости компонентов не оставляет выбора.

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Ну а результат простой: многие геймеры оказались перед выбором: или грустить у монитора, или купить хоть какую-то игровую видеокарту. Поскольку второй случай не предоставляет уж очень большого манёвра, то геймерам приходится брать или GeForce GTX 1050 Ti или более новую GeForce GTX 1650. Мы не стали бы назвать обе модели громким наименованием «геймерские», но в текущих условиях скоро появятся даже игровые калькуляторы.

Кто-то может позволить себе видеокарту за 27 000 рублей, ну а другие по-прежнему с трудом накопили на системный блок. В такой ситуации есть только один выбор: взять правильный процессор, интегрированная видеокарта в котором сможет показать хоть что-то. Сегодня мы с вами сравним производительность Ryzen 5 5600G с интегрированным графическим чипом Radeon Graphics 7 и дискретной настольной GeForce GTX 1050 Ti. Тесты проведены командой Benchmark, а мы между тем приступаем к итогам и выводам.

Ещё раз: GeForce GTX 1050 Ti никогда не была игровой и не будет. Это нужно понимать, но в качестве компромисса она способна тянуть игры в разрешении 1080р на низких и средних настройках графики. Именно такие и были выбраны в тесте. Как видите, разрыв между дискретной GeForce GTX 1050 Ti и Radeon Graphics 7 колоссальный и иногда достигает 2-кратных значений. В реальности всё куда хуже, ведь в старых играх (Grand Theft Auto V и Rainbow Six Siege) на интегрированном графическом чипе можно получить стабильные 60 кадров в секунду и выше, а вот на новых Far Cry 6 и Hitman 3 показатели находятся на уровне 30 fps.

И всё же, если вас интересуют в первую очередь онлайн-игры, то процессор Ryzen 5 5600G станет для вас лучшим другом. Ну а потом никто ведь не помешает купить хорошую видеокарту. В конце января в продажу поступит недорогая Radeon RX 6500 XT. Одновременно с этим в магазинах появится серия GeForce RTX 3050. Чуть позднее ожидается выход первого поколения видеокарт Intel.

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