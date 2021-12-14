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Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
Взломана версия прошивки от 13 сентября 2021 года
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Сегодня без особых усилий можно найти в продаже взломанные игровые приставки PlayStation 3 и Xbox 360. Авторы объявлений предлагают закачать бесплатные игры, а также различные варианты прошивок, позволяющих получить доступ к полной библиотеке игр по первому запросу. Одна проблема, обе приставки давно не актуальны, а игры там выглядят сильно устаревшими по сравнению с тем, что можно встретить в магазинах сегодня. И вот здесь и возникает главный вопрос: а можно ли взломать PlayStation 4?

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Можно, ведь схема рабочая и существует с лета 2020 года. Вот только не обходится без проблем, ведь способ работает только на версии прошивки 7.55, поэтому вам понадобится приставка, которая с тех пор не обновлялась, либо сильно залежалый товар на складе. Мало того, для усиления борьбы с пиратами и повышения защищённости Sony делает новые игры несовместимыми со старыми прошивками, а значит вы автоматически лишаете себя немалой части новинок и эксклюзивов. Приходится выбирать, но решение есть.

Как стало известно, группа хакеров SpectreDev, Chendochap и Znullptr смогла добиться эффективного и надёжного способа взлома одной из новых прошивок. Речь идёт о версии 9.00, выпущенной 13 сентября 2021 года. Что важно, к данной версии пока не применяются какие-либо ограничения на запуск новых игр, поэтому на момент написания данного материала и, скорее всего, ещё месяц или больше, владельцы взломанных консолей получат возможность играть абсолютно во все существующие игры для PlayStation 4.

Хакеры отмечают, что данная уязвимость с высокой степенью вероятности актуальна и для PlayStation 5, но ни у кого из этих ребят не нашлось новой консоли для тестов. Скорее всего, Sony содержит группу специалистов, которые отслеживают хакерские форумы в поисках новых уязвимостей, поскольку сразу же после этого была выпущена прошивка за номером 9.0.3, полностью исправляющая дыру в безопасности.

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Изучить данные о взломе можно по данному адресу. Отдельно стоит отметить, что взлому подлежит как стандартная версия консоли, так и PlayStation 4 Pro. Кроме того, есть отдельная тема в Твиттере, где один из хакеров публикует последние новости. Со своей стороны отметим, что не поддерживаем пиратство. Вот только в данном случае корпорациям стоит понять простую истину: чем больше они будут пытаться выжать денег из пользователей, поднимая цены на игры и приставки, тем большая часть этих пользователей обратит внимание на пиратские схемы распространения контента.

#sony #playstation 4 #взлом #игровая приставка
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