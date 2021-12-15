Серверы на базе российских процессоров просто не способны выполнять стандартные задачи

Создание полноценного процессора для персонального компьютера – это крайне затратный и требующий наличия специалистов высочайшего уровня проект. Большинство стран не обладают подобными ресурсами, поэтому предпочитает закупить американские технологии. В то же время в России находится ряд разработчиков, которые способны не только выпускать примитивные мобильные чипы, но и полноценные камни для серверных систем. Стоит признать, что многие годы они вообще не придерживались никаких требований, предъявляемых к подобному классу полупроводников. Если судить по недавнему отчёту специалистов Сбербанка, то это привело к печальным последствиям.

реклама

Итак, четыре месяца назад Сбер собрал несколько серверов на базе 8-ядерных Эльбрус-8СВ. Получились 2-х и 4-х процессорные системы. Подобные компьютеры серийно производятся с 2020 года, но пока доступны ограниченному числу лиц. В то же время Сбер имеет продвинутую технологическую базу, основанную на 20-ядерных процессорах Intel Xeon Gold 6230. Банк проводит регулярные закупки подобной продукции, поэтому может похвастать серверами, состоящими из тысяч подобных камней.

Было принято решение использовать стандартные тесты, ну а результаты оказались далеки от идеала. Так, из 44 параметров соответствия сервер на основе Эльбрус-8СВ может предложить только 7. Отмечается, что сравнивать с процессорами Intel Xeon не приходится, ведь наблюдается недостаток оперативной памяти, а сама она медленная, ядер критически мало, а тактовые частоты далеки от современных требований. Всё это только часть требований, которые существуют в стандартной методике Sberinfra.

Представители Сбера уточняют, что главная проблема не в том, что процессоры плохие. На самом деле весь трагизм ситуации заключается в полном отсутствие опыта специалистов МЦСТ (производитель процессоров) в построении компьютеров для коммерческих клиентов. Это значит, что поставки осуществлялись как есть, а пользователи вынуждены были мириться с технологическими недостатками Эльбрус-8СВ. Специалисты Сбера утверждают, что тесты выполнимы и в будущем МЦСТ с ними сможет справиться, но в настоящее время брать в работу подобные процессоры нет никакого смысла. Не обошлось и без приятных сюрпризов. В Сбере отмечают, что изначально полагали, что разница в производительности между процессорами Intel Xeon и Эльбрус-8СВ будет доходить до 30 раз, но в реальности разрыв оказался не таким большим. Мало того, специалисты Сбера получили полностью готовый продукт, в то время как большинство российских разработчиков приходит с чертежами и виртуальными идеями.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Назвать поражением подобный вердикт сложно, но и до победы ещё далеко. Представители МЦСТ признают некоторые проблемы, обещая в следующем поколении процессоров улучшить те или иные показатели. Получить больше информации можно в данном материале.