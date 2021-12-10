Изучаем спрос на видеокарты ан примере магазина Ситилинк

Сегодня наши читатели могли познакомиться со списком наиболее популярных видеокарт в немецком магазине Mindfactory. Как оказалось, большая часть продаж приходится на модели производства AMD, в то время как NVIDIA отстаёт. Особенно отрыв заметен, когда речь идёт о выручке за неделю, ведь за красными 66% рыночной доли. Стоит учитывать, что немецкая розница всегда благоволила продукции AMD, ведь даже в самые тёмные времена продажи оставались на приемлемом уровне. Если взглянуть на наиболее продаваемые графические чипы, то выясняется, что немецкие геймеры предпочитают Radeon RX 6600, GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600 XT. Подробности можно найти в нашем материале, ну а мы разберём наиболее продаваемые видеокарты в российской рознице на примере магазина Ситилинк.

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Поскольку нас интересуют количественные показатели, то мы выставили ранжирование по популярности и выяснили, что всего две видеокарты имеют сколько-нибудь заметные продажи. Увы, это совсем не Radeon RX 6600 и даже не GeForce RTX 2060. Российские майнеры раскупили все недорогие модели, что вызвало ажиотажный спрос, а в итоге цены взлетели чуть ли ни в 2 раза выше европейских. На у в результате самой популярной видеокартой в магазине Ситилинк 9 декабря стала GeForce GTX 1650. Назвать её игровой не поворачивается язык, но здесь всё дело в деньгах. Данная модель позволяет вам запускать все игры в разрешении 1080р. При этом вы сможете иногда экспериментировать с настройками, выставляя среднюю дальность прорисовки объектов и средние текстуры. Стоит GeForce GTX 1650 немалых 36 590 рублей, поэтому имеет стабильные, но не очень высокие продажи.

GeForce GTX 1050 Ti немногим уступила старшей модели. Если сравнивать производительность обеих видеокарт, то GeForce GTX 1650 окажется примерно на 20% быстрее в зависимости от тестовой системы и используемых игр. Для многих это весомый довод купить более скоростную карту, но 21 человек полагает, что 28 000 – это более приемлемая плата за средне-низкие настройки графики.

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Самая дешёвая Radeon RX 6600 в российской рознице стоит 71 990 рублей. Это больше чем в три раза дороже рекомендованной производителем цены. В том же немецком Mindfactory новая Radeon RX 6600 доступна за 47 000 рублей (569 евро). Цена указана включая 19% НДС и доставку в размере 9 евро. Стоит учитывать, что ещё месяц назад Radeon RX 6600 в европейских магазинах стоила намного дешевле (как и в России). На скриншоте ниже можно увидеть колоссальные объёмы продаж тех или иных моделей Radeon RX 6600. Как видите, многие с момента выхода на рынок разошлись в количестве 800 штук и больше.