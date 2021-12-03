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Инсайдеры назвали дату продаж бюджетной GeForce RTX 3050 – 27 января по мнению Videocardz
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Если у вас в системном блоке установлена относительно мощная видеокарта, то лицезреть творящийся хаос можно не с точки зрения пострадавшего, а зрителя. Кто-то уже давно запасся попкорном, ожидая очередного противостояния между майнерами и геймерами, другие – только думают о том, чтобы потратить 1000 долларов на развлечения. Поскольку у многих вообще таких денег нет, то немалая часть российских покупателей перешла на старые бюджетные модели. К примеру, огромным спросом пользуется GeForce GTX 1050 Ti, цена на которую стартует с 28 000 рублей. Более зажиточные пользователи берут GeForce GTX 1650 за 36 тысяч, но с нашей стороны переплата выглядит не обоснованной.

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Может показаться, что в ближайшие годы геймерам придётся либо брать видеокарты с трёхкратной переплатой, либо вообще сидеть на интегрированных графических картах. Согласимся, что ещё месяц назад такое ощущение было, но сегодня становится ясно, что уже вскоре на рынок хлынет настоящая волна из относительно недорогих моделей. Сегодня мы уже писали о готовящейся к выходу Radeon RX 6500 XT. Предположительно, она получит 4 Гб видеопамяти и появится на прилавках к концу января. Если судить по техническим характеристикам, то перед нами явный аутсайдер, ведь Radeon RX 6500 XT сможет предложить 64-битную шину и двукратное снижение потоковых процессоров по сравнению с не самой быстрой Radeon RX 6600 XT.

И вот здесь самое время констатировать, что спасть положение будет новая GeForce RTX 3050. 8 Гб скоростной памяти на не самой плохой 128-битной шине, 3072 ядра CUDA – и всё это до 250 долларов. Кстати, в обновлённой GeForce RTX 2060 с 12 Гб видеопамяти 2176 ядер CUDA, а GeForce RTX 3060 оснащена 3584 ядрами. Получается, что новинка расположится где-то между указанными выше моделями. Что важно, речь идёт именно о версии без приставки «Ti».

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Инсайдеры пишут, что начало продаж стартует 27 января. Обычно бюджетные видеокарты попадают на рынок в огромных количествах. Будем надеться, что в 2022 году именно так и случиться, ведь геймеры уже устали от затяжного ожидания. Отметим, что ждать рекомендованной цены в российских магазинах не приходится, но большая партия обязательно позитивно скажется на ситуации. Тем более, что примерно по такой же цене появится Radeon RX 6500 XT, а после и Intel ARC A380. Пишите в комментариях, какую из видеокарт вы считаете более перспективной, а какую даже не планируете рассматривать в качестве потенциальной покупки.

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