После продажи крупного пакета акций, стоимость компании Tesla снизилась

В последние годы эксперты фиксируют всё нарастающее напряжение в обществе, вызванное увеличением количества миллиардеров. В качестве одной из причин называют коронавирус, который привёл к дестабилизации экономики и вынудил обычных людей вкладывать свои деньги в гаджеты, новые автомобили, дома и многое другое, прибыль от чего поступает прямо в карманы миллиардеров. Такое поведение характерно во время экономических кризисов, но в данном случае всё совпало, ведь власти США (отчасти и Европы) накачали граждан деньгами, что только усилило позиции богатых и знаменитых.

реклама

В какой-то момент люди стали задавать вопросы, выясняя, что обычный фермер в Небраске, владеющий средним по величине поголовьем рогатого скота, платит налогов больше, чем Илон Маск и ему подобные. По факту, многие миллиардеры вообще почти ничего не платят, поскольку не получают прибыли, владея частью акций. Эти ребята живут за счёт накоплений, а их состояние растёт с каждым месяцем.

Если мы уж заговорили об Илоне Маске, то будет нелишним отметить, что сегодня за ним числятся 263 миллиарда долларов. В какой-то момент основатель Tesla само поднял тему так называемой нереализованной прибыли. Поскольку в законодательство на этот счёт имеет двоякую трактовку, то он решил продать 10% всех своих акций, с целью раз и навсегда заплатить государству налоги за владение указанной выше суммой. Он обратился к своим подписчикам с просьбой решить, стоит ли ему вообще это делать, и, получив утвердительный ответ, приступил к реализации намеченного плана.

Как сообщается, на этой неделе Илон Маск продал очередную партию акций на сумму 963 миллиона долларов. Общее количество проданных активов составило 934 091 акцию. Всего же за несколько недель Илон Маск избавился от 11 миллионов акций, но до достижения 10% ещё далеко. Сообщается, что указанные 10% – это 17 миллионов акций, а значит пройдёт ещё несколько недель, прежде чем обещание будет выполнено.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Стоит отметить, что подобные действия Илона Маска негативно отражаются на курсе акций Tesla. Сегодня стоимость ценных бумаг опустилась до самой низкой отметки за месяц и продолжает падать. Илон Маск не публиковал никаких подробностей относительно соглашений с налоговой. Вероятно, они основаны не на числовых значениях, а именно на выручке, которая окажется доступна после продажи 10% акций. Подсчитать состояние Илона Маска крайне сложно, поскольку курс Tesla постоянно меняется, а резкие взлёты и падения могут за сутки привести к колебаниям в 15 миллиардов долларов. Кстати, именно это и произошло сегодня, после того как Илон избавился от пакета акций.