Стоимость GeForce RTX 3080 уже приближается к 200 000 рублей

Все знают о том, что видеокарты дорожают, что полупроводниковый кризис вместе с майнерами привёл к невероятному дефициту графических чипов, а перекупщики всегда готовы предложить вам нужный товар втридорога. Всё это большая тема для любого, кто сегодня хочет купить скоростную видеокарту, но не может этого сделать по вполне логичным причинам. И всё же, насколько всё плохо? Может быть есть какие-то варианты? Что до последних, то обращайтесь в наш материал, где мы пытаемся найти альтернативу GeForce RTX 3060. Ну а сейчас наглядно изучим, реальный цены на российском рынке.

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Дабы у вас не было никаких иллюзий относительно тяжести сложившегося положения, предлагаем сразу же начать с GeForce RTX 2060 SUPER. Слышали о том, что NVIDIA готовит версию GeForce RTX 2060 на 12 Гб с чипом от старшей версии? За сколько вы надеетесь её купить, если GeForce RTX 2060 SUPER стоит 103 000 рублей? Вопрос риторический, ведь нет никаких сомнений, что майнеры с большим удовольствием купят все поступившие на рынок видеокарты, а остатки появятся в магазинах за 110 тысяч и дороже. Если вы не понимаете, почему вдруг майнерам так интересна старая GeForce RTX 2060 SUPER, то мы бы хотели вам напомнить, что она имеет показатель хешрейта 45 MH/s и не включает никаких блокировок NVIDIA LHR.

Та же GeForce RTX 3060 Ti способна разгоняться до 60 MH/s, но в продаже только урезанные версии, поэтому получить на такой карте сегодня больше 45 MH/s крайне сложно. Именно поэтому разница в цене между GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 3060 Ti составляет всего пару тысяч рублей. Вы же не думали, что такие видеокарты сегодня берут геймеры?

Если вы слышали новые откровения Лизы Су о том, что майнеры не берут видеокарты Radeon последнего поколения, то вам будет полезно узнать о цене Radeon RX 6600 XT: 82 000 рублей вполне сносно за 33 MH/s. В данном случае уже никого не волнует, что она быстрее GeForce RTX 3060, цена на которую стартует с 86 тысяч рублей, ведь всё решают именно показатели в майнинге Эфира.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

На сладкое GeForce RTX 3080. Учтите, что это самая простая и максимально приближённая к эталонной модель. Это значит, что вас ждёт горячий чип, не самая лучшая система охлаждения и неразумные 186 000 рублей. Скорее всего, сегодня такие карты не покупают даже майнеры. В самом конце материала небольшой намёк на хорошие новости. Утром 4 декабря Биткоин рухнул до 48 000 рублей, утянув за собой все криптовалюты. Эфир также пошёл вниз. Если рынок будет вяло топтаться на месте, то магазины будут вынуждены скидывать цены.