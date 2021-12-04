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Курс Биткоина упал на 10 000 долларов, а Илон Маск советует покупать криптовалюту
На фоне падения курса Биткоина инвесторы совершили несколько крупных сделок на несколько миллионов долларов
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Никогда такого не было и вот опять. Именно так можно охарактеризовать рынок криптовалют. Обычно всё происходит следующим образом. Криптовалюта растёт на фоне оптимизма отдельных экспертов. В какой-то момент появляются фундаментальные факторы, доказывающие, что цифровые активы будут дорожать. Это может быть всё что угодно, например, Илон Маск покупает собаку правильной породы. Инвесторы оживляются, трейдеры начинают активно торговать данной криптовалютой, а миллионы обычных людей покупать её на последние деньги. И в этот момент происходит сбой, ведь цифровой актив резко дешевеет.

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Всё это действует не только на такие монеты, как Shiba Inu, но и на Биткоин. Взгляните на график ниже. Этот день войдёт в историю крипторынка как один из самых чёрных и трагических. Что любопытно, эксперты ещё не проснулись, поэтому не успели придумать причину, из-за которой случился обвал. Но не волнуйтесь, они обязательно её придумают, а мы вам об этом расскажем, а пока перейдём к не менее интересным новостям.

В ходе падения рынка курс Биткоина кратковременно опускался до 42 000 долларов за монету, а Эфир падал до 3500 долларов. В настоящее время стоимость основных криптовалют скорректировалась, но никакого роста не наблюдается. Следом за Биткоином рухнули и другие токены, включая мемные. Стейблкоины устояли, а значит пока всё относительно хорошо. По данным аналитиков, первая волна ликвидаций на биржах уже состоялась. Известно о списании 1.3 миллиарда долларов, которые принадлежали трейдерам, неверно оценившим направление движения крипторынка. Низкой ценой Биткоина уже успел воспользоваться президент Сальвадора, заявивший о покупке ещё 150 монет. Это позволило увеличить количество монет на кошельке до 1370. Найиб Букеле отмечает, что проспал дно в 42 000 долларов всего на 7 минут, поэтому ему пришлось заплатить чуть дороже 48 тысячи долларов за монету.

О покупке сотни Биткоинов сообщил и основатель Tron. Джастин Сан пишет, что решил не упускать шанса, последовав примеру Найиба Букеле. Судя по всему, пройти такого события не смог и Илон Маск. Он опубликовал несколько мемов, изучить которые можно на изображении ниже. Надеемся, что вы оцените юмор основателя Tesla, а также его реальное отношение к криптовалюте. 

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Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке

Если обратиться к мнению экспертов относительно вероятности резкого падения Биткоина, то многие уверены, что ничего подобного не случится. Дело в том, что на счетах крупных майнеров скопилось много монет. Они добывали их годами, а значит будут уходить в плюс, даже если цена Биткоина опустится ниже 30 000 долларов.  

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