Какую видеокарту купить для игр в разрешении 1080р на максимальных настроек графики? Давайте разбираться

В ходе недавнего изучения рынка настольных видеокарт в российских магазинах мы пришли к простым выводам: большая часть геймеров перешла на менее дорогие решения. Чаще всего это видеокарты не мощнее GeForce GTX 1650, но большая часть покупает GeForce GTX 1050 Ti. Поскольку даже эти две модели слишком дорогие для многих потенциальных покупателей, то некоторые выбирают GeForce GT 1030. Увы, но ни один из указанных продуктов не способен обеспечить комфортную игру даже в 1080р на высоких настройках графики. Это значит, что нужно брать нечто иное.

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Пожалуй, с ролью высокопроизводительной видеокарты для игр в разрешении 1080р отлично справляется GeForce RTX 3060. К сожалению, сегодня она стоит в российских магазинах почти 90 тысяч рублей, поэтому далеко не у всех есть возможность побаловать себя виртуальными развлечениями под Новый год. В качестве альтернативы можно было бы предложить старую GeForce RTX 2060, но её разобрали майнеры, поскольку данная модель не имеет блокировки хешрейта. Получается, что остаётся только вторичный рынок, куда нам и придётся отправиться в поисках альтернативы – старушки GeForce GTX 1080.

Данная видеокарта долгое время считалась одной из самых быстрых на рынке, поэтому мы предполагаем, что она не растеряла свой потенциал за долгие годы работы в игровом компьютере или на ферме. Кстати, GeForce GTX 1080 по показателю хешрейта сильно превосходит GeForce RTX 2060 – 35.5 MH/s против 28.6 MH/s, поэтому нет ничего удивительного, что купленная вами видеокарта многие годы добывала Эфир. Как видите, ситуация довольно противоречивая, поэтому давайте изучим производительность всех трёх видеокарт в играх, а помогут нам в этом ребята с канала Benchmark. Ниже можно увидеть структурированные данные по всем играм.

GeForce RTX 3060 ожидаемо оказалась быстрее всех остальных участниц, но и цена её гораздо дороже. GeForce RTX 2060 сегодня в продаже нет, поэтому мы не будем указывать её цену, а вот GeForce GTX 1080 в достаточном количестве встречается на Авито за 55 000 рублей. Стоит ли данная модель столь немалых денег? Если оценивать разницу в производительности между GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1080, то можно выяснить, что первая на 50% быстрее и ровно настолько же дороже. Это значит, что если у вас нет проблем с финансами, то с вторичным рынком лучше не связываться. Для желающих сэкономить GeForce GTX 1080 станет настоящим подарком. Она без проблем тянет все игры в 1080р на максимальных настройках графики, но опустошит ваш кошелёк на 55 тысяч рублей, сохранив там немалые 30 000. Стоит провести как можно больше тестов, ведь среди продавцов достаточно мошенников и майнеров. В остальном GeForce GTX 1080 выглядит перспективно.





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