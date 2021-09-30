Вы не можете установить Windows 11 на свой компьютер, если он не обладает поддержкой функции TPM 2.0. Эту аксиому уже давно запомнили все, кто планирует получить доступ у новой ОС. Стоит учитывать, что ещё недавно одна из тестовых сборок без проблем устанавливалась на старые процессоры, но финальная стабильная, вышедшая пару дней назад, поставила окончательную точку в наших сомнения. Так, ещё недавно казалось, что Microsoft не решится на такой шаг. Решилась, сегодня при попытке обновить свою операционную систему на неподдерживаемых процессорах, вы увидите несколько окошек, а дальше установщик откажется двигаться, что бы вы не делали. Для тех, кто всё пропустил: вначале идёте в наш материал, где есть инструкция по проверке ПК на совместимость. После этого отправляетесь сюда, где читаете о том, как получить Windows 11 прямо сейчас. В конце концов возвращаетесь в данную тему, где можно понять, как вернуться на старую добрую Десятку. А мы пойдём дальше.
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Ребята с Github не подводят, ведь они прекрасно понимают, что процессор Core i7-7700K – это актуальный мощный камень, которые может и должен поддерживать Windows 11. Обладателям данного чуда технологической мысли и посвящается этот материал. Не так давно программисты сделали улучшенную версию MediaCreationTool. Можно сказать, что это работа над ошибками, а также более прокачанная и правильная версия, которая получила множество возможностей. Вообще, лучше опробуйте самостоятельно. Мы предлагаем тем, у кого неподдерживаемый процессор, установить новую операционную систему в качестве виртуального образа.
Вообще можно провести полную установку на чистый накопитель, но лучше повременить. Дело в то, что вскоре на торрентах появятся лицензионные образы с Windows 11, в которых будут выпилены требования к TPM 2.0. Это могут быть какие-то специфические образы для партнёров, крупных компаний или даже стран. К примеру, в Китае ни о какой TPM 2.0 не может быть и речи. Так вот, пока таких образов нет, просто опробуйте возможности на виртуалке. В утилите MediaCreationTool.bat доступен выбор той или иной версии ОС, с возможностью сделать готовый образ для установки системы под ваши нужды.
К слову, сами разработчики пишут, что не рекомендуют использовать подобные версии ОС на неподдерживаемом железе. В Microsoft сделают всё возможное, чтобы осложнить вам жизнь, а значит нужны более надёжные способы.