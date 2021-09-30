Небольшая утилита MediaCreationTool.bat решает проблему без дополнительных сложностей

Вы не можете установить Windows 11 на свой компьютер, если он не обладает поддержкой функции TPM 2.0. Эту аксиому уже давно запомнили все, кто планирует получить доступ у новой ОС. Стоит учитывать, что ещё недавно одна из тестовых сборок без проблем устанавливалась на старые процессоры, но финальная стабильная, вышедшая пару дней назад, поставила окончательную точку в наших сомнения. Так, ещё недавно казалось, что Microsoft не решится на такой шаг. Решилась, сегодня при попытке обновить свою операционную систему на неподдерживаемых процессорах, вы увидите несколько окошек, а дальше установщик откажется двигаться, что бы вы не делали. Для тех, кто всё пропустил: вначале идёте в наш материал, где есть инструкция по проверке ПК на совместимость. После этого отправляетесь сюда, где читаете о том, как получить Windows 11 прямо сейчас. В конце концов возвращаетесь в данную тему, где можно понять, как вернуться на старую добрую Десятку. А мы пойдём дальше.

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Ребята с Github не подводят, ведь они прекрасно понимают, что процессор Core i7-7700K – это актуальный мощный камень, которые может и должен поддерживать Windows 11. Обладателям данного чуда технологической мысли и посвящается этот материал. Не так давно программисты сделали улучшенную версию MediaCreationTool. Можно сказать, что это работа над ошибками, а также более прокачанная и правильная версия, которая получила множество возможностей. Вообще, лучше опробуйте самостоятельно. Мы предлагаем тем, у кого неподдерживаемый процессор, установить новую операционную систему в качестве виртуального образа.

Вообще можно провести полную установку на чистый накопитель, но лучше повременить. Дело в то, что вскоре на торрентах появятся лицензионные образы с Windows 11, в которых будут выпилены требования к TPM 2.0. Это могут быть какие-то специфические образы для партнёров, крупных компаний или даже стран. К примеру, в Китае ни о какой TPM 2.0 не может быть и речи. Так вот, пока таких образов нет, просто опробуйте возможности на виртуалке. В утилите MediaCreationTool.bat доступен выбор той или иной версии ОС, с возможностью сделать готовый образ для установки системы под ваши нужды.

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К слову, сами разработчики пишут, что не рекомендуют использовать подобные версии ОС на неподдерживаемом железе. В Microsoft сделают всё возможное, чтобы осложнить вам жизнь, а значит нужны более надёжные способы.