Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вместе с анонсом операционной системы Windows 11 на свет появилась небольшая утилита, под названием «Проверка работоспособности ПК». У неё была одна простая задача: определить, соответствует ли ваш компьютер минимальным системным требованиям для перехода на новую операционку. Речь идёт не об установке пиратского образа, где кто-то уже решил проблемы с совместимостью, а обновления лицензионного, которое прилетит как владельцам купленной версии, так и добросовестным пиратам. Поскольку главным требованием Microsoft оказалась поддержка протокола TPM 2.0, то шум поднялся нешуточный. Пользователи засыпали компанию гневными сообщениями, так как сама утилита иногда допускала ошибки, не обнаруживая необходимой функции даже когда она включена. Ну а вообще многие оказались недовольны, ведь их компьютеры внезапно превратились в тыкву.

реклама

Сегодня Microsoft вернула на сайт исправленную версию утилиты. Мы опробовали её в работе и предоставляем итоги и выводы нашим читателям. Отметим, что не обнаружили никаких визуальных изменений по сравнению с предыдущей версией. Это значит, что исправили только алгоритм, и все параметры на своих местах. Как видите, программа заявила, что система не соответствует минимальным требованиям. К счастью для большинства пользователей на этот раз содержится описание причины и ссылка на сайт, где простым языком написано, как вообще нужно включить этот самый доверенный модуль TPM 2.0.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

реклама

Сразу оговоримся, что на нашем компьютере TPM 2.0 был включён по умолчанию. Поскольку материнская плата была новая и никогда не подключалась, то можем предположить, что это решение производителя. Пришлось зайти в BIOS и отключить соответствующую функцию, сделать скриншот, а после снова всё вернуть на место, и опять скриншот. Включить TPM 2.0 (если данная команда вообще поддерживается процессором) несложно. Во вкладке безопасность есть отдельный пункт, отвечающий за данную технологию. Словом, всё так, как сказано в инструкции, а значит разберутся даже новички. Название на английском на скриншоте ниже.

А вот тем, чей процессор не укладывается в минимальные системные требования, предложить пока нечего. Ранее несколько производителей материнских плат пытались расширить их совместимость за счёт активации данного параметра в BIOS. Это значит, что будут пользователи, у которых на Core i5-7700К Windows 11 заработает без сучка и задоринки. Microsoft не собирается отступать, что предполагает только один выход: купить TPM 2.0 в качестве отдельной платы. Волна уже сошла, а сами модули стоят не дороже 20 долларов. Подержанные можно найти и за 10. Ну или оставайтесь на Windows 10. Она ещё 5 лет будет получать обновления безопасности.